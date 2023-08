São Paulo



Antes da festança da(s) Oktoberfest(s) e depois da odisseia das lupuladas (o IPA Day SP já foi), que tal mudar o foco para as cervejas selvagens?

São Paulo recebe entre 6 e 10 de setembro a 1ª Semana Selvagem Abracerva, dedicado àquelas cervejas mais ácidas, complexas, nas quais a levedura e a fermentação são tão ou mais importantes do que o tal do lúpulo nosso de cada dia. O evento é uma ampliação do Encontro Selvagem, que aconteceu em 2022.

Chope da Trilha, que recebe um dos eventos da Semana Selvagem - Alberto Rocha/Folhapress

"As cervejas ácidas complexas têm um potencial de carregar e expor a brasilidade em forma da bebida mais querida dos brasileiros. Garrafas que não carregam apenas o líquido, mas também terroir e um conjunto de conhecimentos e culturas que moldaram nosso país", conta Diego Rzatki, coordenador do evento e cofundador da Cozalinda, marca de Florianópolis que explora com primor a selvageria cervejeira.

Quem abre os trabalhos, na quarta (6/9), é o tradicional Empório Alto dos Pinheiros, que apresenta a partir das 16h cervejas da primeira safra do Projeto Manipueira Selvagem, no qual produtores de diferentes regiões mostram bebidas fermentadas com microrganismos da mandioca. As cervejas serão vendidas no local e a entrada é gratuita.

No sábado (9/9), a Cervejaria Tarantino recebe a 1ª Feira Selvagem, também com vendas de garrafas diretamente para o consumidor final, com a presença dos cervejeiros, que estarão explicando o longo processo de suas criações. A entrada custa R$ 150, o que dá direito ao consumidor de dar uma provadinha nos mais de 70 rótulos que estarão expostos.

Para saber mais

Quem quiser se aprofundar nos tortuosos caminhos que levam à vida selvagem (na cerveja), há outros dois eventos na semana dedicados ao aprendizado.

Na quinta (7) e sexta (8), a Abracerva realiza o 2º Encontro Selvagem, com apoio do Conselho Federal de Química. Ali serão realizadas diversas palestras, mesas-redondas e cursos com sommeliers, químicos e profissionais especializados nas cervejas ácidas do Brasil e do exterior. O evento ocorre também na Tarantino, com ingressos vendidos pela plataforma Sympla, na qual também se encontra a programação completa.

Já no domingo (10), fechando a semana, associados da Abracerva e do Projeto Manipueira realizam um encontro técnico, na Trilha Fermentaria (outra que adora uma selvagem) com presença de cervejeiros do Peru e da Bélgica —a escola belga é a mais proeminente quando se fala das cervejas selvagens, com suas lambics, gueuzes e outras variações envelhecidas com a Brettanomyces, ou apenas Brett, levedura selvagem que confere complexidade para diferentes cervejas.