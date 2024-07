Oba é eleito o melhor hortifrúti de SP em pesquisa Datafolha

São Paulo

Foi-se o tempo em que os hortifrútis vendiam apenas frutas, verduras e legumes, como o próprio nome diz. Hoje, é possível encontrar nesses locais uma grande variedade de produtos: itens de mercearia, frios e laticínios. Alguns deles capricham até na adega de vinhos ou na carta de cervejas, quem diria.

Pelo quarto ano consecutivo de pesquisa Datafolha para O Melhor de São Paulo, os paulistanos das classes A e B escolheram o Oba como o melhor hortifrúti da cidade, com 23% de respostas espontâneas —o número deste ano é mais que o dobro dos 11% de 2018, quando a marca conquistou o primeiro título na categoria.

O estado de São Paulo representa boa parte das 73 lojas da rede —que também se espalham por Goiás e Distrito Federal—, três delas inauguradas neste ano.

Na zona leste da capital paulista, dentro do shopping Metrô Tatuapé, está localizada a única loja no formato Way do Oba. "O conceito traz a experiência de um mix de produtos mais voltados para a praticidade do dia a dia", conta Alex Brito, CEO do grupo. "A loja é completa, com frutas, legumes e verduras, além de carnes nobres, peixes, adega e uma mercearia com os melhores produtos nacionais e importados", diz ele.

Além da loja Way e 48 espaços tradicionais, o Oba também explora o modelo Farm, pensado para ser mais familiar. "Temos decoração temática e personagens que interagem com os clientes. É um ambiente divertido, no qual as famílias descobrem o frescor de cada dia com produtos que chegam todas as manhãs", afirma o executivo.