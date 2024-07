Para paulistanos, Frangó e Bar do Urso são os melhores bares de cerveja

São Paulo

Quando o assunto é carta de cerveja, o número de páginas conta muitos pontos. O paulistano gosta de passear por diferentes regiões produtoras e estilos, como comprova a pesquisa Datafolha.

Um dos bares empatados em primeiro lugar, com 2% das menções, o Frangó lançou a moda quando São Paulo mal conhecia as cervejas especiais. O lugar abriu como rotisseria em 1987 e, nos anos 1990, já atraía muita gente para a Freguesia do Ó em função da seleção de cervejas e chopes.

Quase uma centena de rótulos vêm de países tradicionais na arte cervejeira, como Alemanha e Bélgica, mas não ficam de fora a Escócia, a Jamaica, a Argentina e a República Tcheca. A seção reservada ao Brasil é reforçada e traz os mais variados estilos, com preços a partir de R$ 14,50.

Raro ver uma mesa na qual a cerveja não ganhe a companhia das coxinhas de frango com Catupiry, quitute hit da casa. A porção de salgados tamanho aperitivo sai por R$ 59.

Nascido como ponto de venda próprio da cervejaria Colorado, marca adquirida pela Ambev em 2015, o Bar do Urso —outro vencedor na categoria, com 2% das menções— já tem 14 unidades em três estados, sendo dez na Grande São Paulo.

Nem todas trabalham com o mesmo cardápio. Unidades maiores, como as da Mooca e de São Bernardo do Campo, servem hambúrgueres e petiscos como a colmeia do urso, uma tábua com asinhas de frango marinadas em mel, limão e shoyu, linguiça, farofa e molho de cerveja (R$ 110).

O que todas as unidades têm em comum são os chopes e cervejas Colorado, Patagonia e Goose Island (a partir de R$ 13,99).

FRANGÓ

Lg. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, região norte, tel. (11) 3932-4818, @frangobar

BAR DO URSO

R. Itapura, 826, Tatuapé, região leste, tel. (11) 2295-0305