Yoki é eleita a melhor marca de farofa, diz pesquisa Datafolha com paulistanos

São Paulo

Se tem amigos no churrasco, tem farofa. Se tem reunião em família, tem farofa. Até na ceia de Natal ela está lá, às vezes mais presente do que o Papai Noel.

"A farofa é um alimento muito presente na mesa dos brasileiros, faz parte da cultura alimentar, sendo utilizada nos mais variados pratos. E a Yoki, líder da categoria, busca trazer para os consumidores o que há de melhor nesse universo, com variações que apresentam como base a farinha de mandioca —preferência nacional— e de milho", conta Bruna Araruna, diretora de marketing da General Mills no Brasil para a marca.

Na mais recente pesquisa Datafolha, a Yoki registrou 48% da preferência dos paulistanos, conquistando sua quinta vitória na categoria e permanecendo invicta.

Em abril, antes mesmo do período de festas juninas, época movimentada para a marca, a Yoki patrocinou uma festa com o tema na edição mais recente do Big Brother Brasil.

"Essa exposição foi muito positiva e seguimos com as demais ações para o período com a presença de barracas juninas em mercados de todo país", conta a diretora de marketing. "A farofa marca presença nas barraquinhas de churrasco nas quermesses e, com isso, a venda desse item chega a crescer 30% nessa época do ano."

Antes de integrar o portfólio do grupo americano, a Yoki já existia como marca própria desde a década de 1990. A farofa tradicional continua como a mais comercializada, mas há versões especiais e saborizadas.

"As especiais são feitas com farinha torrada em forno a lenha, temperos de verdade, sem conservantes, com flocos maiores e crocantes, garantindo o gostinho caseiro", explica a executiva.