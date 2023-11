As concentrações atmosféricas de gases com efeito de estufa continuam a aumentar, as temperaturas médias globais estão atingindo níveis recordes e estamos testemunhando o impacto das alterações climáticas no mundo em um ritmo sem precedentes. Mas, se agirmos agora, ainda poderemos garantir um futuro habitável e sustentável. Diante das mudanças climáticas, a busca por emissões líquidas zero é um esforço conjunto entre Taiwan e a comunidade internacional. Taiwan possui tecnologia verde e conhecimento científico e tecnológico e está disposto a encontrar oportunidades para contribuir com o mundo. Como consequência, o mundo enfrentará ameaças de alterações climáticas e de reestruturação das cadeias de abastecimento, e Taiwan se mostrará um parceiro seguro e confiável.

Em fevereiro deste ano, a presidente Tsai Ing-wen anunciou a promulgação da Lei de Resposta às Alterações Climáticas, que tem como objetivo emissões líquidas zero até 2050. Ao transformar um declaração política em um requisito legal, Taiwan demonstrou a sua determinação em reduzir as emissões de carbono e estabelecer gradualmente um mecanismo de fixação de preços do carbono e uma economia diversificada, com a introdução de incentivos financeiros para orientar as empresas no desenvolvimento sustentável e de baixo carbono.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, discursa em Taipei - Sam Yeh/AFP - AFP

Em 2022, Taiwan publicou o "O Plano do Caminho à Emissão Liquida Zero- 2050" e os "12 principais planos de ação estratégicos para a transformação líquida zero", e acelerará a promoção da energia, da indústria, além das quatro principais tarefas de transformação da vida e da sociedade —e ao mesmo tempo será lançado o "Plano Tecnológico líquido Zero (2023-2026)". No futuro, o investimento será feito em cinco áreas principais, incluindo: energia sustentável e voltada para o futuro, baixo (redução) carbono, carbono negativo, reciclagem e ciências humanas e sociais na implementação de pesquisas, desenvolvimento e implementação de tecnologia net-zero.

Taiwan alcançou resultados notáveis em sua transformação energética. A intensidade energética do país melhorou em média 2,9% ao ano nos últimos dez anos. De acordo com a avaliação internacional de eficiência energética (Conselho Americano para uma Economia Eficiente em Energia, ACEEE), a eficiência energética de Taiwan alcançou o 8º lugar no mundo em 2022. Perde apenas para o Japão entre os países asiáticos.

A capacidade de instalação de energia renovável de Taiwan cresceu a uma taxa média anual de 21,9% nos últimos cinco anos, o que é superior à média global de 9,1% e superior à dos países asiáticos vizinhos, como a Coreia do Sul, a China e o Japão. A capacidade instalada acumulada de energia eólica e fotovoltaica em 2023 atingiu, aproximadamente, 13,9 GW (milhões de quilowatts), sete vezes maior que em 2016. Existem 264 turbinas eólicas offshore instaladas em todo o país, e estima-se que a geração de energia renovável será responsável por aproximadamente 10% este ano. Com a premissa de garantir um fornecimento de energia estável e tendo em conta a redução da poluição atmosférica e das emissões de carbono, continuaremos a maximizar o desenvolvimento da eletricidade verde, da energia voltada para o futuro e a melhorar a eficiência energética, e combinaremos com medidas como o armazenamento diversificado de energia e o reforço da resiliência da rede elétrica para alcançar gradualmente a transformação energética.

Em resposta à tendência internacional de emissões líquidas zero e à integração de poderes empresariais ambientais, Taiwan promoveu a transformação das organizações governamentais para aumentar a sua capacidade administrativa. Em agosto deste ano, o Departamento de Proteção Ambiental foi reestruturado e atualizado para o "Ministério do Meio Ambiente", e foi criada uma nova "Administração das Alterações Climáticas" para coordenar a resposta às alterações climáticas e à gestão da redução dos gases com efeito de estufa.

Taiwan também publica, proativamente, a "Comunicação Nacional de Adaptação" para apresentar os resultados da pesquisa científica sobre as mudanças climáticas e a implementação de ações de adaptação, além de estabelecer uma plataforma de integração entre domínios para formular um "Plano de Ação de Adaptação às Mudanças Climáticas" para promover a integração de conceitos "centrados na natureza" em soluções naturais e o plano de ação para "fortalecer os grupos vulneráveis", visando melhorar a capacidade básica geral de resposta às alterações climáticas e garantir a segurança da vida das pessoas e o desenvolvimento sustentável do país.

Em Taiwan, mais de 70% dos recursos dependem de importações, mas a taxa geral de reciclagem de resíduos do nosso país atingiu 59,5% em 2022, e a taxa de reutilização de resíduos industriais aumentou para 86,5% através do recém-criado "Departamento de Reciclagem de Recursos" do Ministério do Meio Ambiente. O foco anterior no controle da poluição passou a ser o desenvolvimento da circulação global de recursos, a melhoria da eficiência da governança ambiental, o desenvolvimento de uma economia circular e a introdução do conceito de desperdício zero.

Com base sólidas existentes, Taiwan formulou três estratégias principais de reciclagem: "gestão de fontes de design verde", "reciclagem de recursos energéticos" e "balanço e gestão de energia residual", além de conectar as indústrias upstream, midstream e downstream em uma "rede de reciclagem" e, ao mesmo tempo, desenvolver "tecnologias e sistemas inovadores", como um pilar para apoiar a reciclagem de recursos e acelerar a concretização da visão de desperdício zero e emissões líquidas zero.

Taiwan é uma economia voltada para a exportação. Suas operações comerciais são fortemente influenciadas por condições e regulamentações internacionais. Diante da tendência de desenvolvimento de medidas globais de controle de carbono nas fronteiras e os requisitos de cadeia de abastecimento verde, o governo estabeleceu um mecanismo de coordenação interministerial para ajudar as indústrias na compreensão e redução do teor de carbono de seus produtos e a promover sistemas de fixação de preços do carbono.

A fim de apoiar a transformação da indústria com baixo teor de carbono, Taiwan promoveu o "Plano de Ação para Finanças Verdes" para orientar os fundos de investimento em indústrias verdes ou sustentáveis e melhorar o desenvolvimento sustentável das empresas em termos de governança ambiental, social e corporativa (ESG). A Bolsa de Soluções de Carbono de Taiwan (TCX), criada em agosto deste ano, cria incentivos para que as empresas reduzam as emissões de carbono por meio de negociações e bolsas de mercado. O TCX também promove a investigação e o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, fortalece o cultivo de talentos no mercado de carbono e impulsiona o ciclo virtuoso da economia verde.

Como uma força para o bem no mundo, Taiwan continua a procurar, ativamente, oportunidades para contribuir, mesmo que encontre múltiplos obstáculos no âmbito internacional. Ao alavancar as suas vantagens e pontos fortes no desenvolvimento de tecnologia verde, o país pode aplicar a experiência de seu programas em áreas como: ajuda humanitária, prevenção de catástrofes, meio ambiente, medicina, saúde pública e energia verde.

Esperamos que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) dê ao povo de Taiwan oportunidades iguais de participação. Esperamos que Taiwan seja capaz de aderir aos mecanismos de cooperação internacional para enfrentar as alterações climáticas, participar nas negociações relacionadas com o Acordo de Paris e tomar medidas coletivas com a comunidade internacional para superar conjuntamente a crise climática. Taiwan é uma parte importante da solução e um parceiro seguro e digno de confiança à medida que o mundo enfrenta a ameaça crescente das alterações climáticas e se ajusta à reestruturação das cadeias de abastecimento.