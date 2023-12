Desde janeiro iniciamos uma caminhada marcada pelo compromisso de dar resultados à altura do potencial de São Paulo. O desafio de governar para todos é imenso, mas totalmente possível, desde que haja coragem para mudar e melhorar a vida das pessoas. Fazer diferente é o que faz diferença, e temos abraçado essa premissa desde o primeiro dia.

Nosso governo está lastreado em 3 "Ds": o desenvolvimento do estado, a promoção da dignidade às pessoas e o diálogo para fazer tudo isso acontecer. Após um ano de muito trabalho, é gratificante ver que os passos dados até aqui seguem muito aderentes ao que nos propusemos a fazer desde o início. Melhor ainda é ver que as alavancas acionadas nos permitirão andar ainda mais rápido nos próximos anos.

O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante evento no Palácio dos Bandeirantes - Foto: Fernando Nascimento/Governo do Estado de SP

Para fomentar o desenvolvimento, priorizamos medidas que promovem o investimento privado, melhoram o ambiente de negócios e geram oportunidades. Disponibilizamos mais de R$ 865 milhões em créditos para financiar empresas (um aumento de 35%), simplificamos a vida de quem busca abrir seu próprio negócio com o Facilita SP e celebramos 283 mil novos empresas abertas, marca recorde dos últimos 25 anos.

Com menos burocracia e mais eficiência, a economia paulista avançou. O PIB estadual cresceu 0,9% e foram gerados cerca de 500 mil empregos —o equivalente a 28% das vagas de todo o país. No agro, o superávit da balança comercial superou US$ 20 bilhões, alta de 6,9%. Atuamos para facilitar a vida de quem quer investir e, hoje, temos a previsão de mais de R$ 250 bilhões em investimentos privados em São Paulo até 2026. Isso é desenvolvimento na veia.

Somos ambiciosos em relação às grandes obras de infraestrutura. Após décadas de espera, batemos o martelo para a conclusão do Rodoanel. Com R$ 6,2 bilhões em investimentos públicos e privados, construímos e modernizamos 6.400 km de vias nos quatro cantos do estado. E, em 2024, vamos leiloar a Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), o Trem Intercidades, o túnel imerso Santos-Guarujá e o Lote Litoral, com 213 km de rodovias.

É papel do Estado cuidar das pessoas e garantir condições para uma vida digna. E não há como falar em dignidade a quem não tem um teto seguro para morar. Hoje temos o novo Casa Paulista, o maior programa habitacional da história de São Paulo. Já entregamos mais de 18 mil moradias em 2023, e outras 100 mil estão em produção.

Também atuamos para tornar os serviços públicos mais eficientes, transparentes e acessíveis. Na saúde, promovemos análises regionalizadas para entender os gargalos locais e otimizar recursos. Ampliamos em cerca de nove vezes o valor per capita dos repasses aos municípios e, com a tabela SUS Paulista, hospitais e Santa Casas vão receber até cinco vezes mais por procedimento. Inauguramos ainda dois novos hospitais, em Suzano e Bebedouro, abrimos 1.500 novos leitos, o equivalente a sete hospitais de médio porte, e atingimos o recorde de mais de 1 milhão de cirurgias eletivas no ano.

Cumprimos uma etapa decisiva para assegurar água nas torneiras e esgoto tratado para todos. Sob amplo apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovamos a lei que autoriza a desestatização da Sabesp. Com mais participação do capital privado, a universalização do saneamento será realidade em 2029, quatro anos antes do prazo legal e com tarifas mais justas.

Na educação, inovamos com o Provão Paulista, que destina 15 mil vagas de universidades estaduais para estudantes da rede pública, e com o programa Prontos Pro Mundo, que oferecerá 70 mil cursos de inglês e levará mil alunos das escolas estaduais para estudar seis meses no exterior com todas as despesas pagas.

Para combater a criminalidade, investimos na valorização e modernização das polícias. Aumentamos os salários em 20,2%, na média, e destinamos R$ 640 milhões para novas armas, viaturas e tecnologia de enfrentamento ao crime. Com isso, batemos recordes de produtividade com mais de 157 mil prisões, 240 toneladas de drogas apreendidas e 37 mil veículos recuperados neste ano.

Fizemos tudo isso sempre com muito diálogo e escuta atenta aos municípios, à sociedade civil e representantes de todos os Poderes. Em 2024, desenvolvimento, dignidade e diálogo continuarão a ser o farol que nos guia para que as mudanças e avanços necessários aconteçam na velocidade que São Paulo precisa. Para continuar a fazer diferente, fazendo a diferença e melhorando a vida das pessoas.