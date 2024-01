Em 27 de junho de 1954, o reator soviético de Obninski tornou-se o primeiro do mundo a gerar energia atômica para uso civil. Passados 70 anos, há 413 usinas em operação no planeta, responsáveis por cerca de 10% da produção de eletricidade. Mas, em 1996, eram 17,5%.

Essa matriz sempre esteve envolta em polêmicas, a começar, claro, pelo uso bélico devastador em Hiroshima e Nagasaki ao final de Segunda Guerra Mundial.

Em entrevista à Folha, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU, Rafael Grossi, disse que "ao longo da história, houve uma demonização da energia nuclear".

O aquecimento global, contudo, impõe um debate sensato sobre o tema. Isso porque usinas nucleares geram emissão ínfima, quase nula, de carbono e um terço da energia limpa do mundo. Segundo Rossi, "abordar a mudança climática rechaçando a energia nuclear é, francamente, incompreensível".

Números associados à letalidade dessa matriz também estão entre os mais baixos, com 0,03 mortes por terawatt-hora (TWh) produzida —só acima da solar (0,02) e a uma distância abissal do carvão (24,60) e do petróleo (18,4).

Há, claro, risco de acidentes, mas são raros quando considerada a extensão do uso. A França concentra a maior quantidade de reatores da Europa (56), que geram 70% da eletricidade do país. Os Estados Unidos são líderes globais, com 92.

Tentar banir a energia nuclear por causa de tragédias como as de Tchernóbil e Fukushima assemelha-se a combater o transporte aéreo devido a quedas de aviões.

Há, sem dúvida, o problema dos resíduos radioativos, que precisam de estocagem por milhares de anos, mas protocolos baseados em evidências científicas podem ser incrementados para manter a segurança ambiental desse descarte.

A AIEA organizou a primeira cúpula sobre o tema, a ser realizada em março. Trata-se de iniciativa necessária para que o mundo possa debater os prós e contras da energia nuclear à luz da crise do clima.

Para cumprir a meta do Acordo de Paris, de manter a alta da temperatura global até 1,5°C, é preciso cortar a liberação de carbono em 43% até 2030 e eliminá-la até 2050.

E, se os combustíveis fósseis são responsáveis por 75% das emissões, urge que a comunidade internacional avalie com sensatez e sem mistificações as alternativas que substituirão a queima de carvão, petróleo e gás natural.

