O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) acaba de receber um reconhecimento internacional da revista norte-americana Newsweek em seu mais novo ranking dos melhores hospitais do mundo. O HC se destaca na publicação como o melhor hospital público do Brasil, uma vez que os cinco primeiros colocados são instituições privadas.

Este é o segundo ano consecutivo em que o HCFMUSP desponta na lista do "World’s Best Hospitals". Ademais, no ranking por especialidades médicas ("World Best Specialized Hospitals 2024"), o hospital foi destaque em neurologia, ortopedia, neurocirurgia, gastroenterologia, cirurgia cardíaca, oncologia e cardiologia.

Profissionais da saúde do Hospital das Clínicas prestam homenagem aos colegas pelo trabalho realizado no combate à Covid-19, em 2020 - Mathilde Missioneiro - 2.mai.2020/Folhapress - Folhapress

Tais reconhecimentos são motivo de orgulho, especialmente neste momento em que o Hospital das Clínicas, inaugurado em 19 de abril de 1944, completa 80 anos.

O HCFMUSP tem sido um grande protagonista nas ações e serviços de saúde, com atuação pioneira em fatos marcantes da medicina nacional, como o primeiro transplante de coração, a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses e o primeiro transplante de múltiplos órgãos na rede pública do país.

No período mais crítico da pandemia de Covid-19, o HC enfrentou o maior desafio de sua história, ao transformar o seu Instituto Central em um hospital exclusivo para atendimento aos doentes, com 900 leitos, dos quais 200 de UTI, em uma verdadeira "operação de guerra" para salvar vidas.

Ocupando um complexo de 600 mil metros quadrados e com 23 mil colaboradores, o HCFMUSP dispõe de 2.700 leitos. Anualmente são realizados 113 mil atendimentos de urgência e emergência, 926 mil consultas ambulatoriais, 682 mil exames de imagem, 61,5 mil internações, 33,3 mil cirurgias e 11 milhões de exames e análises clínicas. O Hospital das Clínicas é responsável por 32,4% de todas as internações diagnósticas de alta complexidade realizadas no estado de São Paulo e de 35% dos atendimentos de casos complexos da capital paulista.

O complexo do HC será ampliado. Dois novos prédios serão construídos para a instalação de um novo centro de pesquisas clínicas e do Instituto Dr. Ovídio Pires de Campos, que irá aumentar a capacidade de atendimento em oftalmologia, otorrino, bucomaxilo e cabeça e pescoço.

O complexo também investe em inovação e saúde digital. Por meio do InovaHC, o projeto "OpenCare 5G" irá utilizar a tecnologia 5G para possibilitar assistência médica remota em localidades distantes do país. O InovaHC também fechou parceria com a Amazon Web Services para a implantação de um laboratório de inteligência artificial generativa, de modo a promover maior eficiência em diagnósticos de saúde.

Hospital-escola da maior faculdade de medicina do Brasil, o HC não parou no tempo. Segue, de forma sólida e consistente, como o principal e mais importante complexo de saúde pública da América Latina, inovando na qualidade de sua assistência, ensino, pesquisa e extensão acadêmica.