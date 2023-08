Leitores citam doces, brinquedos e roupas que sentem falta

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores qual produto ou tendência eles sentiam falta, tendo em vista essa onda de nostalgia que faz marcas e produtoras relançarem modas de outras décadas. Confira a seguir algumas respostas.

Vestido tubinho remodelado.

Tania Torres Rosa (Brasília, DF)



Calça cigarrete.

Elza Ponce (Campinas, SP)



Urso Peposo.

Adriane Gomes de Lima dos Santos (São Bernardo do Campo, SP)



Caixa de chocolates Personalidades. Vinham os chocolates embalados com os personagens Pernalonga e Patolino. E o chocolate da Nestlé com os cards físicos (não digitais) dos animais da fauna brasileira.

Andrey Doran Gamba (Joinville, SC)



A série raiz "Jornada nas Estrelas", sem tantos efeitos especiais, mas com a densidade dos personagens.

Denise Antunes Accurso (Porto Alegre, RS) 

O ator Leonard Nimoy, durante cena na série "Jornada das Estrelas", como Mr. Spock - Divulgação

Festivais de música brasileira.

Cassia Lafeta Couto de Carvalho (Belo Horizonte, MG)



A leitura de livros em praças, pontos de ônibus, salas de espera, filas, praias. Difícil, pois é o celular como entretenimento e fonte de futilidades que ocupou esses espaços.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Mini Chiclets e Azedinho-Doce, da Adams.

Fabiana Scigliano Dabbur (São Paulo, SP)



Boneca Kati e Emília da Estrela, chocolate Nestlé da Turma da Mônica e café América.

Isabele Lima Veloso (Salvador, BA)



Jogar taco, peteca e os cards dos bichos do chocolate da Nestlé.

Samanta Tavares (Balneário Camboriú, SC)



As roupas de papel para bonecas.

Marcia de Carvalho (São Paulo, SP)



Chocolate Surpresa e Milkybar, Coca-Cola Diet e Light, Guaraná Caçulinha com promoções e brindes (e.g. miniaturas Pokémon).

João Victor de Oliveira Pontes (Fortaleza, CE)



Boneco Gorila Murphy: carismático e com som muito peculiar, que podia ser modulado de acordo com o apertão.

André Luiz Lopes Magela (São João del Rei, MG)



Não é nenhuma moda específica ou algo assim, mas com certeza eu queria que voltasse as fotos impressas e as cartas. Eu nasci em 2004, então já sou de uma geração meio transitória e não vivi direito com os velhos álbuns de fotos e as cartinhas com o perfume do remetente. No celular tudo pode ser perdido ou ignorado.

Camilla Yumi Endo (Maringá, PR)