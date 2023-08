Leitores lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo feminina

Copa do Mundo

"Brasil faz sua campanha mais decepcionante, e sonho de Marta acaba" (Esporte, 2/8). O sonho de Marta não acabou, como ela disse: é só o começo.

Laura Antunes Cruz (Recife, PE)

Marta acena para público após partida da seleção contra a Jamaica, que desclassificou o Brasil da Copa do Mundo feminina - William West/AFP

Antigamente jogávamos pela camisa. Hoje as camisas pesam com patrocínios e poucos resultados positivos. A noção de pátria, de sacrifício por ideais nacionais, é solapada pela empáfia de dados estatísticos.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)



Parabéns a todas as jogadoras. A seleção perdeu com dignidade!

Alípio Dias dos Santos Correia (Vitória da Conquista, BA)

Silêncio

"STF decide que tese da legítima defesa da honra é inconstitucional" (Cotidiano, 2/8). O Supremo Tribunal Federal (STF) simplesmente julgou o óbvio e com muito atraso. Tal base legal deixou de existir no Brasil quando entrou em vigor o Código Civil de 1916. Portanto, a absolvição do réu é inconstitucional há mais de um século, mas a instância máxima do Judiciário permaneceu silente durante todo este tempo.

Luiz Roberto da Costa Jr. (Campinas, SP)



Homens hoje, infelizmente, são todos culturalmente misóginos! Não conseguem conviver com o sucesso das mulheres, nem querem dividir conquistas materiais equitativamente e, depois de separados, não querem sequer pagar pensão alimentícia.

Gisele Santos Batista (Iporá, GO)

Nepotismo

"Bolsonaro pede a Tarcísio cargo nos EUA para mãe de neta" (Política, 1º/8). Lembrando que o discurso bolsonarista é o do Estado mínimo (somente para os outros). Já para a família Bolsonaro, o Estado é a sua principal fonte de renda há décadas.

Marcos Arrais (São Paulo, SP)



Essa família é muito ungida e também muito embaraçada, brigam por qualquer tostão, mas sempre acabam mamando na nação.

Paulo Bruno Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Primeira-dama

"Agenda de Janja expõe omissão de reuniões com ministros de Lula" (Política, 1º/8). Dá-lhe, Janja! A sua diferença é fundamental nesse governo. Vibro por você estar ativa nas pautas do dia do governo. Força e siga em frente com suas condutas e seu trabalho.

Nelson da Silva Jr (São Paulo, SP)



Janja é diferente da maioria das anteriores por ter uma inserção profissional prévia, uma primeira-dama com luz própria, que não tínhamos desde dona Ruth Cardoso. Além disso, é uma mulher do século 21 que irá redefinir o lugar da esposa do presidente para além do recato de uma mulher do lar. Ampliar, expandir, reinventar. Novos tempos, desafios e comportamentos requerem flexibilidade de olhares e menos patrulhamento.

Maria Isabel Carvalho (Salvador, BA)

Dinâmica

"O crente vive da fé e ajuda Jair Bolsonaro a comprar o seu caviar com muitos Pix" (Wilson Gomes, 1º/8). A existência do esperto é consequência de atos de manés otários.

Antonio Linhares (Parnamirim, RN)



Minha mãe fala uma coisa e ela está certíssima: enquanto existir cavalo, são Jorge não anda a pé.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)

Gênero

"Quem mandou ser mulher?" (Mariliz Pereira Jorge, 1º/8). Muito triste essa situação. Mulher sem proteção e, ainda por cima, julgada por uma sociedade bem hipócrita e cruel. Mas isso um dia muda.

Mara Gabriel (São Paulo, SP)



Uma sucessão de horrores que nenhum roteiro cinematográfico exibiu até hoje...

Flávia Masetti de Oliva (São Paulo, SP)



A certeza da impunidade e da cumplicidade é que faz o número de abusos de vítimas indefesas aumentar.

Carla Oliveira (São Paulo, SP)

Ações policiais

"PM matou homem identificado como indigente com tiros de fuzil e pistola em Guarujá" (Cotidiano, 2/8). Quem pode acreditar que as violentas e repetitivas operações policiais têm o intuito ou capacidade de fato de extirpar o tráfico? Ocorrem há décadas sem produzir qualquer melhoria na segurança dos bolsões de pobreza que cercam metrópoles brasileiras.

Patricia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Câmeras

"Após morte de PM, bancada da bala cobra de Tarcísio retirada das câmeras de fardas" (Painel, 31/7). Tem câmera na escola, no banco, no posto, no supermercado, no hospital, na igreja e na casa da vovó Chiquinha. Só não pode ter câmera no peito dos policiais militares de SP porque os tais ficarão inibidos ao abordar a população da periferia.

Luana Santos (São Paulo, SP)



Por que alguém defenderia a retirada de câmeras das fardas? Elas não ajudariam a identificar os criminosos?

Quitéria da Silva Pájaro (Santos, SP)

Pedágio

"Por que a PM sempre ganha frango assado na padaria?" (Cozinha Bruta, 1º/8). O colunista não contou novidade. Mesmo assim, o Cozinha Bruta fez bem, falar disso é extremamente necessário. Ainda mais de uma forma tão crua e direta. Esta é a polícia que temos. Despreparada, servil às elites e violenta com o pobres.

Guilherme Menezes (Brasília, DF)