Leitores discutem nuances do consumo de ultraprocessados

"‘Ultraprocessados do bem’: ideia tão vazia quanto esses alimentos" (Opinião, 1º/8). Creio que uma educação pública sobre a nutrição poderia ajudar a todos, mas como falar nesse tipo de política pública num país onde ainda há fome?

Ricardo Arantes Martins (São Paulo, SP)



Gostaria que o debate sobre este tema envolvesse a seguinte questão: se eliminarmos os alimentos ultraprocessados, haverá comida para todos os 8 bilhões de humanos? Há efetivamente condições para produzir e ofertar alimentos não ultraprocessados a todos?

Samuel Cremasco Pavan de Oliveira (Campo Limpo Paulista, SP)



Promover uma batalha xiita parece improdutivo, além de gerar no consumidor a ideia de que há vilões e que, se ele consumir algo não nutritivo, deve chicotear-se em penitência.

João Gabriel (Guarulhos, SP)

"Flávio diz que Zambelli é vítima de tentativa ‘tresloucada’ para atingir Bolsonaro" (Política, 3/8). Já dizia meu saudoso pai: quem não deve não teme. Se não há o que se descobrir, deixe investigar. Mas essa daí se entrega sozinha em entrevista. Imaginem em um interrogatório. Questão de tempo…

Enoque Sampaio (Cajamar, SP)



Parecem os planos do Cebolinha para roubar o Sansão. Depois do advento Bolsonaro (e séquito), passei a acreditar em invasão alienígena.

Maria Angelica Felizardo (São Paulo, SP)

"Lula tem desafio de ajustar contas públicas antes de voltar a reclamar dos juros" (Mercado, 2/8). A defasagem no preço dos combustíveis deveria acabar. É um filme da época da Dilma e que não tem um final feliz. Quanto ao arrocho arrecadatório, não tem jeito: se os deputados e senadores que nós elegemos aprovam benesses para facilitar suas reeleições, nós temos que pagar por elas.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



Queria saber como o autor imagina ajustar as contas públicas quando os juros altos aumentam o nosso serviço da dívida? Isso é uma questão que se aprende nos primeiros anos do curso de economia!

Maria Luiza Gomes Brandão (São Paulo, SP)

"Unifesp suspende salários de Weintraub e esposa após meses de ausência do trabalho" (Educação, 1º/8). As falas e posturas desse cara parecem mais as de um adolescente raivoso, com toques de infantilidade tardia... Gosta de atacar tudo que não cabe na sua bolha. Quis destruir até seu próprio local de trabalho, a universidade pública! Mas certamente encheu o bolso de dinheiro...

Jose Rada Neto (Florianópolis, SC)



Weintraub e a esposa estão achando que universidades são balbúrdias.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)

"Resistência em surdina" (Maria Hermínia Tavares, 2/8). A colunista faz um balanço irretocável da resistência ao desmantelamento das instituições democráticas cometido pelo governo federal anterior. Tem-se podido retomar providências necessárias à qualidade de vida da população, estreitando o abismo da desigualdade socioeconômica em nosso país.

Jonas Nilson da Matta (São Paulo, SP)

"Secretário de Educação de SP diz que livros didáticos escolhidos pelo MEC são superficiais" (Educação, 2/8). Inacreditável e absurdo que a educação paulista esnobe os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, dizendo equivocadamente que eles são superficiais. Alguém gostaria de ver o material do Centro de Mídias SP? Onde estão os computadores, televisores e sinais de internet? Espero que a população paulista pressione pela revogação dessa estúpida decisão.

Mara Chagas (São Paulo, SP)

"Gestão Tarcísio determina que diretores observem aulas dos professores" (Educação, 2/8). Tarcísio considera educar como conseguir obediência. Parece sonhar com todas as instituições de ensino como um quartel. Agora é a vez de os diretores vigiarem os professores em suas salas de aula. Feder diz que "isto" aumenta a autonomia do professor, o que mostra quanto ele já foi adestrado!

Maria Ester de Freitas (Guarujá, SP)



Podemos dizer que se trata de uma volta aos anos de 1940-50 em que essa prática era parte do contexto de funcionamento das escolas. Sem dúvida, um absurdo, pois as escolas contam com supervisores com formação adequada para dar apoio pedagógico aos professores.

Hugo Pontes (Poços de Caldas, MG)

"Paraíso infernal, o Brasil?" (Sérgio Rodrigues, 2/8). A coluna de Sergio Rodrigues acerca do oxímoro me lembrou: Bolsonaro democrata.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)



A língua muda, mas nem todas tolices devem ser aceitas. Eu passei a me censurar até ao escrever "idéia" desde que lhe tiraram o acento. Parece que ideia ficou sem luz, morta na origem.

André Costantin (Caxias do Sul, RS)

"Diga não aos vibradores, eles viciam e são porta de entrada para outras drogas" (Flávia Boggio, 2/8). Parabéns pelo texto. Nós, mulheres, aos poucos estamos adquirindo a autonomia em relação a tudo. Sexo é um assunto polêmico, mas muitas pessoas(homens e mulheres) têm problemas na hora do sexo.

Maria Fernandes (Brasília, DF)

Em resposta à leitora Gisele Santos Batista que escreveu no Painel do Leitor que "Homens hoje, infelizmente, são todos culturalmente misóginos!". É complicado esse tipo de generalização porque isso ofende os homens que repudiam e combatem esses comportamentos. Não se pode tomar a parte pelo todo!

João Manuel Maio (São José dos Campos, SP)