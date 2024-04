Minha sogra é uma das mulheres mais fantásticas e sábias que conheci na vida, diz leitora

São Paulo

Neste domingo (28), comemora-se o Dia da Sogra. Aproveitando a data, a Folha perguntou aos leitores qual é a melhor lembrança que eles têm com esta integrante da família. As composições dos relacionamentos vão desde dicas valiosas para autocuidado até distâncias salutares que garantem a boa manutenção. Confira algumas respostas a seguir.

Nossos Natais eram espetaculares. Caminhávamos por três dias, ríamos, conversávamos e cozinhávamos. Foi o ato de cozinhar o maior aprendizado. Tentávamos respeitar o espaço uma da outra.

Edna Rute Ribeiro Pinto (Belém, PA)

Minha sogra, dona Elza, tinha a doença de Alzheimer. Não se recordava das pessoas, mas, quando me via, lembrava do meu nome, conversava sobre o passado. Era muito emocionante de ver aquela dinâmica. E o maior aprendizado foi o amor que sentíamos uma pela outra. Sentimento que nem a enfermidade apagou.

Rosa Maria dos Santos Vaz de Arruda (São Paulo, SP)

A minha melhor lembrança é, tristemente, ouvir as histórias contadas pela minha esposa, pois, quando conheci minha esposa, minha sogra já havia falecido. Uma das minhas maiores tristeza é não tê-la conhecido.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Mulher idosa pedalando - Pixabay

Ela sempre me incentivou a mudar meu jeito, ser mais paciente, ouvir mais e a cuidar de mim. Até hoje tenho ela como uma mãe, que até hoje me ajuda com minhas filhas. Um exemplo de esposa, mãe, uma avó exemplar (e já estou 11 anos separada do filho dela).

Cristiane da Silva Canellas (Rio de Janeiro, RJ)

Minha sogra é uma das mulheres mais fantásticas e sábias que conheci na vida. Nesses 23 anos que a conheço, tive o privilégio de aprender muito com ela, de literatura à jardinagem. Ela diz frases maravilhosas como "nada mais permanente que o provisório", "não se preocupe tanto com isso que o tempo se encarrega sozinho de destruir." Nesse mundo doido em que vivemos, a opinião dela é uma das únicas com que me importo. Dona Elia, te adoro!

Heidi Oliveira (Irati, PR)

Há muitos anos, quando ainda namorava minha esposa, minha sogra foi cúmplice e compreensiva ao nos autorizar a viajarmos sozinhos. Éramos muito novos, porém, ali eu percebi um grau imenso de confiança. Meu relacionamento é bom, pois administro essa dinâmica com pouco contato e quase nada de convívio pessoal.

Cleo Borges (Cuiabá, MT)

Minha melhor lembrança foi nosso primeiro naufrágio. Saímos de casa em barco para um passeio na praia da ilha do Cardoso, mas não percebi, durante a preparação da embarcação, que havia esquecido de colocar o tampão no dreno do viveiro do barco. Fomos a pique, felizmente, bem próximo à margem, sem maiores complicações. Ao chegarmos à margem, tapei o dreno corretamente, esgotei a água do barco e nos prontificamos a voltar à água. Mas minha sogra desistiu da viagem. Meu relacionamento com ela é ótimo nesses mais de 1.800 quilômetros que nos separam.

Jacques Gomes Filho (Cananéia, SP)

Minha lembrança com minha sogra é que ela sempre me dava conselhos para ter cuidado com as pessoas, não confiar em qualquer um. Era uma pessoa do bem, nunca reclamava de nada, sempre com sorriso mesmo com dores.

Cinthia Faria (São Paulo, SP)

Quando eu estava extremamente magra por estar com uma doença autoimune não controlada, ela me olhou fixamente e disse: Deus me livre de eu ter esse fim.

Sarita Renata Lopes Rodrigues (São Paulo, SP)

Nosso relacionamento é ótimo. Passamos todos os fins de semana juntos.

Antonio Fernando Rodarte Roriz (Goiânia, GO)