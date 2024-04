Para leitor, reajuste de diárias em viagens de deputados é escárnio com os brasileiros

Dinheiro público

"Lira reajusta em 60% valores de diárias em viagens de deputados" (Política, 25/4). É um verdadeiro escárnio com o povo brasileiro, pois os parlamentares e os servidores já possuem salários astronômicos e ainda ganham esses valores absurdos de diárias. O mais triste é que o povo não se manifesta sobre esses absurdos com o dinheiro público. Às vezes tenho tristeza de ser brasileiro. Um país onde o salário mínimo é de R$ 1.412 e mais de 60% da população recebe...

Gelson Modesto Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro do STF Gilmar Mendes participam de seminário sobre Descarbonização, promovido pela Esfera e pelo MBCB - Pedro Ladeira/Folhapress

Escolhas

"Preferência de Lula por homens no Judiciário é maior em cargos estratégicos para governo" (Política, 26/4). Seria o momento de tomar coragem, rever a postura e ser coerente. É fundamental a indicação de mulheres e minorias raciais.

Rocia Oliveira (Brasília, DF)

Conjunto residencial

"À espera de moradia, alunos da USP vivem debaixo de arquibancada de estádio" (Cotidiano, 25/4). A sociedade poderia se mobilizar também, já que não se pode deixar tudo a cargo do Estado. Vamos nos mobilizar. É terrível deixar nosso futuro assim na lama.

Elizabete Tukaze (São Paulo, SP)

Se é assim na maior universidade do país, é terrível imaginar a situação nas outras. Isso jamais aconteceria nas Forças Armadas. Não é possível acreditar na construção de um país decente com essa política de investimento na educação.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Transição energética

"Acordos necessários para a transição energética" (Tendências/Debates, 25/4). O setor solar bem que poderia investir mais no refino do silício metálico para possibilitar a integração vertical da produção de painéis fotovoltaicos no país, da matéria-prima ao produto final.

O silício metálico nacional, em grande parte, é exportado para refino ao grau solar na China ou alhures, para depois voltar ao Brasil, na forma de wafers ou painéis.

Fernando Versiani dos Anjos (Belo Horizonte, MG)

Mercado de trabalho

"Geração Z busca flexibilidade e propósito no setor público, dizem especialistas" (Mercado, 22/4). Eu sou millenial e super apoio esse tipo de gestão. Sonho em trabalhar com metas e resultados, geração de valor para o cidadão, com flexibilidade de horário, de setor e com transversalidade. Espero que o MGI consiga implementar processos inovadores no serviço público.

Karina Martins (Belém, PA)

Buscam mais o setor público, que antes os menos jovens eram obrigados a integrar, porque não existem melhores e acessíveis oportunidades na iniciativa privada!

Aderval Rossetto (Catanduva, SP)

Recomendação

"‘Ripley’ me transportou de volta à exuberância da Roma dos anos 80" (Zeca Camargo, 24/4). A série é incrível e merece ser degustada como um bom vinho. A fotografia surpreende, o protagonista é cativante e o paralelo com o pintor Caravaggio enriqueceu muito o roteiro! Dois personagens atormentados e muito talentosos.

Antonio Idelvar Ponte (São Paulo, SP)