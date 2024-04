Crise entre os Poderes é real e só vai piorar, diz leitor

Imposição de agenda

"Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal, diz Haddad" (Mônica Bergamo, 27/4). O problema é o relacionamento entre o governo e o Congresso, e a falta de confiança do Congresso em relação ao governo, que não cumpre com o combinado. A crise entre os Poderes é real e só vai piorar.

Max Morel (São Paulo, SP)

Fanfarronice do Haddad, pois quem descontrolou as contas públicas com uma gastança desenfreada não foi o Congresso, e sim o Executivo. Governo incompetente com a mesma fórmula fracassada de sempre, que não administra nada. Só quer saber de jogar dinheiro pelo ralo.

Vladimir Delgado (São Paulo, SP)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista à Folha em seu gabinete - Pedro Ladeira/Folhapress

Ninguém aguenta mais esse Congresso. Seus interesses estão acima de qualquer projeto de país. Não são políticos, a maioria deveria estar respondendo à Justiça.

Veranice Avila (Votuporanga, SP)

Creio que todos os Poderes devem ser responsáveis pela qualidade e contenção de gastos e nenhum deles é responsável, todos os gastadores são irresponsáveis.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Pré-candidato

"Deltan diz que não está inelegível e articula se lançar a prefeito de Curitiba" (Política, 26/4). Absurdo dos absurdos esse indivíduo vir a candidatar-se; demonstra, com isso, o quão perversa é a política.

Luiz Antonio Sypriano (Piraquara, PR)

Todo membro do Poder Judiciário deveria ter aos menos oito anos de carência, em que não poderia ser candidato a qualquer cargo eletivo do Poder Executivo. Todo militar expulso das FFAA (inclusive das polícias militares) deveria ser impedido de concorrer a cargos eletivos do Poder Executivo.

Alexandre Gonçalves da Silva (Macaé, RJ)

Este seria um grande prefeito. Tem história e tem ideais.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

Sardinhas

"Supermercados propõem taxar bets com ‘imposto do pecado’ para ampliar cesta básica na reforma" (Mercado, 27/4). Essa reforma estava sendo esperada há anos, e o país precisa demais dela. Espero que dessa vez saia. É claro que cada um puxa a brasa para sua sardinha, mas é melhor uma reforma imperfeita do que reforma eternamente adiada por intermináveis discussões. Nunca haverá uma reforma que agrade a todos. Pode-se falar de pequenos ajustes, mas nada substantivo. Sempre lembrando que a reforma não pode resolver todos os problemas do Brasil.

Heloisa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)

Eu conheci várias pessoas viciadas em jogos. Elas perderam família, patrimônio, dignidade, emprego e algumas delas foram para clínicas de recuperação. Na minha visão, o jogo deveria ser banido do país. Ou cobrar impostos tão alto que ninguém se atreveria jogar.

Alexandre Cunha (Nova Venécia, ES)



Homofobia

"Pastora Ana Paula Valadão é condenada a pagar R$ 25 mil por associar Aids a homossexualidade" (Mônica Bergamo, 26/4). Não se trata de religião! Trata-se de poder, dominação. O discurso religioso, para essas pessoas, é mero instrumento de sua ânsia por poder.

Rives Passos (Campo Grande, MS)

Essas multas estão muito pequenas. Xingar, mentir, difamar nas redes sociais ou meios de comunicação. Relacionar expressões preconceituosas e xenofóbicas com liberdade de expressão deve ser, no mínimo, 30% do patrimônio. Só assim essas pessoas perceberão o quanto é destruidor esse tipo de atitude com a imagem e a vida dos outros.

Paulo Braga (Salvador, BA)

Violência policial

"‘Não tenho paz’, diz homem negro que teve spray lançado no rosto por PMs em SP" (Cotidiano, 26/4). A vítima saiu do centro para se ver livre da violência policial. Ou seja, porque o Estado não cumpria com seu dever de proteger o cidadão. A sensação de injustiça é tamanha que o episódio ilustra exatamente a política de segurança pública adotada no estado de São Paulo. Afastar ou demitir os agressores não mudará nada.

João Melo (São Paulo, SP)

Os agressores têm tanta certeza da impunidade que nem se importam em serem filmados. O padrão da PM, não só a paulista, de abordagem a pobres é esse. Caso isolado é quando não barbarizam.

César de Oliveira Lima (Salvador, BA)

Ex-elite paulistana

"Retrato da desigualdade, prédio com piscinas nas sacadas reflete decadência do Morumbi" (Cotidiano, 27/4). A história da região retratada é pedagógica. Um dia a realidade chega. Alphaville, pode esperar, a sua hora vai chegar.

Anderson Pereira de Souza (São Paulo, SP)

Não adianta "fugir" da pobreza, ela estará aí até o sentimento capitalista deixar de existir. Acho pouco!

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

Nova elite paulistana

"Casa de luxo em condomínio de bairro nobre é o novo objeto de desejo em São Paulo" (Mercado, 26/4). Uma vergonha, bairros tão centrais como os Jardins, convertidos em reserva para milionários por normas que impedem o adensamento e a verticalização! Sem adensar, a cidade de São Paulo continuará a crescer na direção dos mananciais e da serra da Cantareira, com enormes danos ambientais e um trânsito cada vez mais infernal.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)