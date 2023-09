Para além de exercícios e alimentação saudável, leitores dizem como se preparam para a velhice

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores quais são as práticas que adotaram para se preparar para a velhice. Os assinantes citaram diversas ações que incluem as mais manjadas como o uso de protetor solar, os exames de rotina e as práticas esportivas, mas também buscas pessoais como evitar relações tóxicas, atualizar o conhecimento com cursos e desenvolver o lado artístico. Confira a seguir algumas das respostas.

Fazendo exercícios, tentando ter amigos de longo prazo, comendo bem e investindo grana.

Felipe Lima da Costa, 31 (Porto Alegre, RS)



Faço terapia, evito relações tóxicas e planejo mudanças para um estilo de vida mais saudável.

Silvia Regina de Almeida Negretti, 62 (Taboão da Serra, SP)



Me levanto todos os dias às 5 horas da manhã, faço exercício até as 7h30, faço natação, não bebo, não fumo, tenho boa alimentação, acompanho minha saúde física e mental, tento me divertir, na medida do possível, tenho bom relacionamento com as pessoas, sou católico praticante, não deixo a peteca cair.

Joaquim Pereira, 79 (São José dos Campos, SP)

Idosas se exercitam durante parceria entre o shopping Patio Higienópolis e a academia Bio Ritmo, em 2014 - Danilo Verpa/Folhapress

Aprendendo coisas novas, como cantar, mantendo minha saúde física em dia, com exercícios físicos 4 a 5 vezes por semana e praticando meditação para manter a saúde mental em boas condições. Financeiramente, procuro poupar para que possa desfrutar de uma velhice tranquila e com viagens constantes para conhecer lugares.

Marcos Venturott Ferreira, 57 (Vila Velha, ES)



Com uma educação continuada através de cursos de pós-graduação, fazendo atividade física frequente, acompanhamento médico, alimentação adequada, cercando-me de afetos da família e de amigos, mantendo as contas organizadas, controlando o stress com meditação, dança, caminhada e viagens. Sendo agradecida pela vida.

Regina Lúcia Pereira de Assis Luz, 69 (Salvador, BA)



Eu busco cuidar da minha pele e da minha saúde. Procuro estudar para assim ter uma velhice tranquila.

Alícia Silva, 16 (Salvador, BA)



Me reinventando, com atividade física, boa alimentação, leitura e atualização de conhecimento, retornando à criação artística, saindo, viajando, fazendo novos amigos.

Marilena de Oliveira Costa Pini, 69 (São Paulo, SP)



O cuidado mais atento com o corpo saudável demorou um pouco. Entrei na academia, procurei uma nutricionista. A bebida foi embora mais recentemente.

Alexandrina Souza de Oliveira, 59 (São Paulo, SP)



Prefiro viver mais enquanto o corpo está bem. Portanto, não vou me desgastar demais com carreira, trabalho e cuidados com a saúde que prolongam uma fase da vida que eu não queria prolongar. Vou ser feliz agora, porque se eu for esperar ter 65 anos para me aposentar e depois ir viver, creio que já vai ser tarde demais para fazer muita coisa. Troco um "futuro" que não faço questão por um presente mais animador.

Janelso Rodrigues Sousa, 31 (Barueri, SP)



Mantendo uma alimentação saudável e praticando exercício regularmente para evitar possíveis doenças e problemas de saúde, e guardando/aplicando meu dinheiro para aposentadoria para pagar um bom convênio médico e ter uma velhice sem muitas privações.

Luísa Gonçalves Rosa Carbonell, 31 (São Paulo, SP)



Reposição de vitaminas, hidratantes e protetor solar.

Bruna Cristina Garcia, 38 (Cotia, SP)



Cuidando basicamente da saúde, com alimentação no mínimo razoável, exercício (total 35 km de caminhada e 2,5 km de natação), precavendo-me quando possível em relação a finanças e mantendo a cabeça ativa dentro do possível.

Vitor Luis Aidar dos Santos, 57 (Jaboticabal, SP)