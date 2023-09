'Tratado que só serve para país rico punir países africanos e latinos', diz leitor sobre o Tribunal Penal Internacional

Projeção mundial

"Dino diz que Tribunal Penal Internacional é desequilibrado e endossa críticas de Lula" (Mundo, 13/9). Tanto desgaste do Lula só porque ele quer que o Putin venha ao Brasil. Se ele vier, vai ganhar tapete vermelho e será enfaticamente defendido pelo nosso presidente, que vai dizer que a invasão da Ucrânia e os crimes que levaram à decretação pelo TPI não passam de "narrativas", como fez assim com o Maduro da Venezuela, mas desta vez a repercussão negativa de sua conduta, no Brasil e no mundo, será muito maior.

Ney Fernando (Curitiba, PR)



Putin é criminoso de guerra sim e tem que ser preso conforme decisão da Corte de Haia. Agora, por que convidar esse criminoso para vir para cá? O que ele pode agregar ao Brasil?

Ivone Patelli (São Paulo, SP)



O TPI é uma hipocrisia. Qual o sentido de um tratado que só serve para país rico punir países africanos e latinos? Os mesmos países ricos que manipulam o TPI não se submetem ao tratado. É uma piada!

Valdir Teixeira da Silva (São Paulo, SP)

O ministro da Justiça Flávio Dino e o presidente Lula durante cerimônia em celebração ao Dia da Amazônia, no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Blindagem

"Segurança obsessiva até desinfeta cadeira de Kim na visita a Putin" (Mundo, 14/9). É importante a imprensa ocidental manter-se o mais livre possível de análises unilaterais. As visões condicionadas trazem aplauso dos que estão deste ou daquele lado, mas iludem e atrapalham, pois remetem a realidades que não se sustentam.

Alfredo Aveline (Viamão, RS)

Comparação

Esse obsceno pacote de anistia em andamento na Câmara, com o apoio de centrão, PT etc ("Usina do Congresso tem função única de driblar regras de campanha", Bruno Boghossian, 13/9), faz lembrar o final de "A Revolução dos Bichos", quando os com quatro pernas se confundiam com os com duas, acabando com as diferenças.

Carlos Brisola Marcondes (Florianópolis, SC)



O STF que gosta de meter o bedelho em tudo, como a campanha para desmoralizar a Justiça Eleitoral, devia investigar o Congresso, pois com a minirreforma eleitoral, aprovada ontem pela Câmara, é a própria desmoralização total desta Justiça.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Vizinho

"Brasil rico viaja para Buenos Aires e desdenha colapso da Argentina" (Vinicius Torres Freire, 13/9). Como pode um país ter tantos problemas econômicos e ainda ter um nível de vida médio melhor do que o do Brasil? Só muita desigualdade e incompetência da esquerda e direita no Brasil.

Paulo Cury (Rio de Janeiro, RJ)

Ataque à democracia

"STF condena a 17 anos de prisão 1º réu julgado pelos ataques golpistas de 8/1" (Política, 14/9). A tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito pelos participantes das invasões dos Três Poderes para implantação de uma ditadura cujas consequências já conhecemos em assassinatos, torturas, restrições da liberdade individual e coletiva, em corrupção encoberta, os candidata a penas que os qualificam como responsáveis por crimes hediondos.

Moisés Spiguel (Campinas, SP)



É o que esperamos do STF: rígida punição.

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)

Desmate

"Petrobras compra créditos de carbono de projeto com desmatamento e sem base ‘plausível’" (Mercado, 13/9). Demorou para aparecer o primeiro escândalo. Podem ter certeza que este é só o primeiro de muitos. Pelo menos a Lava Jato serviu para alguma coisa. Fica a lição: aconteça o que acontecer, não façam acordos de leniência.

Zeev Calmanovici (São Paulo, SP)

Capacitação

"A Escola é portal para o ilimitado" (Opinião, 13/9). Algumas escolas já descobriram a necessidade de exploração da inteligência artificial cognitiva em seus currículos. É preciso, mais do que nunca, desenvolver a habilidade de aprender sozinho, como comanda a heutagogia. O ensino híbrido, com atividades presenciais e outras que estimulem o protagonismo do aluno no seu aprendizado, motiva a criatividade, fonte primeira da inovação e produtividade.

Fauzi Timaco Jorge (São Paulo, SP)

Indicadores

"USP é a melhor universidade em ranking da América Latina; Unicamp está em 3º" (Educação, 13/9). Infelizmente, o Brasil não apresenta resultados tão significativos em outros indicadores —principalmente em indicadores sociais e de distribuição de renda. Isto é um reflexo da alta concentração de renda, com a elite quase que monopolizando a educação privada nos níveis pré-universitários, fugindo da deficiente educação pública, o que resulta na apropriação das vagas nas universidades públicas, as melhores.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



Temos potencial. Precisaríamos de uma expansão do sistema público estadual e federal de educação superior, que leve em conta qualidade e eficiência do gasto, que no mínimo dobrasse o número de alunos.

Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)

Desejo

"Há algo errado em não ter vontade de fazer sexo?" (Laura Muller, 14/9). Durante a infância e adolescência somos condicionados a ter determinado comportamento, alcançar a fama, fazer bastante sexo, ficar rico etc. Tudo condicionado à felicidade perene. Contudo, quando o adulto liberta-se da família e tem que enfrentar a realidade social, econômica e as normas impostas que regem a vida em sociedade, encontra algumas barreiras intransponíveis e fica frustrado ou doente.

Carlos Sergio Marzola (São Paulo, SP)



Texto necessário, pois no Brasil de hoje prega-se muito a liberdade, mas só escutamos palavras de ordem. Enfim, se não cumprir os mandamentos da hora, você é antiquado, anacrônico, obsoleto, jurássico...

Eline Murad (São Luís, MA)