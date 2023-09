Leitores lamentam morte de Fernando Botero

Fernando Botero

"Morre Fernando Botero, pintor de figuras gordas que desafiou padrões de beleza" (Ilustrada, 15/9). Um gênio maravilhoso, sua pintura revolucionou as artes plásticas. Que tristeza. A cultura mundial está de luto.

Maria Antonia Di Felippo (Santo André, SP)



Botero e Gabriel García Márquez são símbolos de uma época de ouro da cultura colombiana.

Carlos Oliveira (São Paulo, SP)

O pintor e escultor colombiano Fernando Botero no Palácio de Belas Artes da Cidade do México, em 2012 - Bernardo Montoya/Reuters

Condenação

"STF condena a até 17 anos de prisão primeiros réus julgados por ataques golpistas de 8/1" (Política, 14/9). Além do caráter pedagógico, a condenação a duras penas de três réus por crime de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, dá um claro recado àqueles que ousam atentar contra o Estado Democrático de Direito. A sociedade brasileira comprometida agradece.

Geraldo Tadeu Santos Almeida (Itapeva, SP)

Governo

"Datafolha: Lula tem aprovação estável de 38%, e reprovação sobe para 31%" (Política, 14/9). Eleitores da esquerda estão de orelha em pé com a agenda liberal de Haddad. Funcionalismo, educação e setores mais vulneráveis do país, que formam a base do PT/Lula, estão com sentimento de que foram deixados de lado por uma agenda que não foi a apresentada nas eleições.

Matias Santos (Acopiara, CE)



Lula e Bolsonaro são os piores. O povo conhecia as fichas e mesmo assim votou neles. Não há mérito em aceitar a corrupção, qualquer que seja o lado. O futuro do país está comprometido e vamos pagar caro pelas más escolhas.

Matheus Teodoro Silva Filho (Curitiba, PR)



Temos ainda o efeito comparativo com o governo anterior. Se fosse olhar só a economia, teria que ter maior aprovação. Se fosse comparar com o governo anterior, mais ainda. Mas a resistência dos bolsonaristas, que são em grande número, atribuindo qualquer problema ao PT, mesmo coisas não resolvidas pelo seu mito, vai continuar puxando para baixo a aprovação por um bom tempo.

Maria José de Araujo Costa (Santos, SP)

País dividido

"Datafolha: Polarização entre petistas e bolsonaristas segue intacta quase 1 ano após eleição" (Política, 14/9). Para mim, particularmente, não vai acabar, porque quem é adepto dos valores bolsonaristas eu quero muito longe de mim. Porque vai muito além da política, é questão de visão de mundo, de caráter. Não sinto a menor falta das pessoas com quem rompi e não tenho a menor intenção de tê-las novamente em meu círculo de amigos. Inclusive familiares.

Marli Miranda Vieira (São Paulo, SP)



Bolsonaro, Lula e seus respectivos seguidores têm muito em comum e estão unidos no nefasto bolsopetismo. O bolsopetismo é altamente nocivo para o país e há uma total falta de esperança de que algo possa melhorar.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)



Bagagem cultural

"Advogado confunde ‘O Pequeno Príncipe’ com ‘O Príncipe’ em julgamento do 8/1; entenda" (Política, 15/9). Se ele confunde "O Príncipe" com "O Pequeno Príncipe", imagina que livro ele deve estar lendo pensando que é a Constituição ou o Vade Mecum para "aprender" sobre direito.

Joao Victor de Oliveira Pontes (Fortaleza, CE)



Excelente reportagem, além da referência correta de Discorsi, o jornalista brinca com os temas dos dois livros.

Marina Lisboa de Mello (Belo Horizonte, MG)

Administração

"Cuba diz que não tem como pagar dívida com Brasil e pede flexibilidade de governo Lula" (Mundo, 14/9). Por ingenuidade ideológica ou má-fé o Brasil emprestou dinheiro dos brasileiros a Cuba, cientes que esse país não tem/tinha capacidade para honrar seus compromissos. Ficamos no prejuízo com a eterna justificativa de bloqueio ao país. Era previsível. Uma falha gritante da administração federal.

Ângela Luiza S Bonacci (São José dos Campos, SP)

Ordem na medicina

"Após CFM liberar selfies, médicos atendem com dancinhas do Tiktok" (Flávia Boggio, 13/9). Vergonhosa esta atitude do CFM assim como o foi, conjuntamente aos CRMs, a respeito da liberdade dos médicos ao receitarem medicamentos para tratamento da Covid sem qualquer amparo científico. Representantes do CFM e CRMs deveriam ser investigados pelo MPF para serem devidamente responsabilizados pelos danos coletivos na área de saúde pública caso haja necessidade.

Eduardo Passos (São Paulo, SP)