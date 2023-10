Leitores lamentam morte de Danilo Santos de Miranda

Danilo Santos de Miranda

"Morre Danilo Santos de Miranda, alicerce da cultura paulista com o Sesc, aos 80" (Ilustrada, 29/10). Esse foi um grande homem. Era culto, entendia cultura, levou-a à sociedade e aos mais necessitados, fez do Sesc um local em que toda gente podia crescer culturalmente, divertir-se e "fugir" da politicagem que domina a maioria das instituições.

Milton Pereira (São Paulo, SP)



O Sesc é o Brasil que deu certo! Um oásis de cultura, esporte e educação em meio à brutalidade do dia a dia. Uma utopia. Que siga assim. Vá em paz, Danilo.

Elaine Jardim (São Paulo, SP)



Deixa legado expressivo para a instituição. Que seus pares e sucessores saibam manter e ampliar seu espírito inovador e aglutinador.

Mauro Lopez Rego (Rio de Janeiro, RJ)

Danilo Santos de Miranda (diretor do Sesc São Paulo) nas celebrações dos 60 anos do Trabalho Social com a Pessoa Idosa - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Atos falhos

"Lula acumula declarações embaraçosas no governo, de meta fiscal solta à PF em xeque" (Política, 28/10). O problema dos políticos é a necessidade de falar muito, mesmo que desnecessariamente. É a dissonância cognitiva entre o que pensa e o que a realidade propõe, já vimos muito no cercadinho da claque de fanáticos no governo passado, mas esse governo e outros não são imunes.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)



Pior nem são as bobagens que fala. É o disse, não disse. Vide Ucrânia, Hamas, cada hora uma coisa.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)

Conflitos

"Haddad evita cravar meta zero e diz que pode antecipar medidas de 2024 por ajuste fiscal" (Mercado, 30/10). Fernando Haddad já conseguiu a aprovação de suas metas no Ministério da Fazenda, de vários senadores e deputados da oposição, de economistas e empresários, do mercado e da sociedade em geral. A única oposição a seu projeto de déficit zero é do presidente da República, que morre de inveja dele. Lula quer gastar mais do que arrecada o governo e não quer ministro popular, com aprovação geral, que lhe faça sombra em sua permanente campanha eleitoral.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)



Se não cumprir meta fiscal nos primeiros dois anos, certamente não cumprirá nos dois últimos. Descontrole entre receita e despesa gera inflação, o maior inimigo do pobre. Isso pode devolver o país para a extrema direita.

Marco Aurélio Pinheiro Lima (Campinas, SP)

Prova

"Concurso público vai deixar de ser ‘decoreba’, afirma secretário de Gestão" (Mercado, 28/10). Concordo com o secretário. É preciso que a prova seja mais padrão Enem, mais cognitiva e menos decoreba.

Manoel Cardoso (Recife, PE)



Conversa fiada essa de que os concursos só privilegiam uma elite que pode se preparar ou que tenha alguém para pagar suas contas enquanto estuda por anos a fio. Sou testemunha viva de que isso não é verdade. Meu marido estudava 14 horas por dia nos finais de semana e nunca parou de trabalhar para sustentar nossa família. E quando possível também estudava após o trabalho. Foi delegado de polícia e hoje é procurador federal. Somente abnegação e muita força de vontade.

Adriana Pereira (São Paulo, SP)

Apoio federal

"Alckmin diz que Tabata é a verdadeira mudança e reforça divergência com Lula em SP" (Painel, 28/10). Que pena que não sou de São Paulo... Mas vou votar nela para presidente da República em 2026.

Maria José dos Santos (São João de Meriti, RJ)



Tabata é um sopro de esperança, tendo em vista as opções hoje apresentadas na cidade de São Paulo! Juízo, povo paulistano!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

Reinado canino

"Os vira-latas de Tiradentes" (Antonio Prata, 28/10). Desgraças como Trump, Bolsonaro, Netanyahu e outros desencadearam uma onda de ódio e falta de apreço pelas pessoas, o que os totós têm de sobra. O equilíbrio deveria prevalecer, mas fica difícil quando "humanos" estúpidos incentivam outros a usar armas, aí é que os bichos ganham o jogo, com tanta demonstração de carinho.

Carlos Campos (São Paulo, SP)



Conheço pessoas que olham de cara feia para crianças e vivem com um cachorrinho nos braços. Conheço outras que deixaram os pais idosos morrerem sem assistência médica, mas pagaram fortunas para operar a cachorra, que faleceu logo depois de o dinheiro cair na conta do veterinário.

Rita Foltram (Osasco, SP)



Vira-lata é o melhor cachorro. Basicamente um anarquista nesse mundo pet chato.

Renato Romero (São Paulo, SP)