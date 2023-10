A população tem que aprender a votar em pessoas idôneas, diz leitora

Exigências

"Centrão mantém pressão apesar de ministérios, e Lula negocia cargos a cada votação" (Política, 28/10). Esse centrão é vergonhoso, ainda mais liderado por Arthur Lira, um político envolvido em várias falcatruas que a Justiça não cassa. Não dá para, a cada votação, ter que distribuir cargos de confiança pelo presidente ao centrão, isso só prejudica o país e nosso dinheiro é jogado fora. A população tem que aprender a votar em pessoas idôneas, que pensem no povo e não em seus interesses.

Regina Helena Cambero (São Paulo, SP)



Lula e o PT constituem uma verdadeira barragem, uma muralha que não se rompe da noite para o dia. Mas tudo tem um limite. A questão é saber se a tática da esquerda de sangramento a longo prazo vai sobreviver aos ataques da direita neofascista até as próximas eleições. A esperança é que no próximo pleito seja eleito um Congresso menos fisiologista e mais afinado com as necessidades da grande maioria da população brasileira.

Mateus Vaz de Sá (Goiânia, GO)



Deveriam já ter instituído o parlamentarismo e deixar de ficar insistindo em um regime presidencialista que não funciona e só está no papel.

Paulo Silva Barbosa (São Paulo, SP)

Charge do cartunista Nico sobre a pressão do centrão para obter cargos e influência no governo - Leitor

Guerra Israel-Hamas

"Israel diz que guerra entrou em nova fase e que Cidade de Gaza já é campo de batalha" (Mundo, 28/10). Os milhares de mortos de ambos os lados já seriam mais do que suficiente para envergonhar o mundo dito "civilizado". Isso porque países ocidentais se omitem na tomada de decisão, que consiste em uma intervenção neutra no conflito, impedindo a continuação dos ataques a Gaza; e a prisão dos terroristas do Hamas.

João Ramos de Souza (São Paulo, SP)

Déficit zero

"Lula diz que meta fiscal não precisa ser zero e prevê 2024 difícil" (Mercado, 27/10). A dor de barriga pelo déficit zero já em 2024 logo passará. Lula não é um liberal na economia para ter como dogma o imediatismo do déficit fiscal zero. Lula é um social-democrata que tem como metas eleitorais o crescimento econômico, a geração de renda e emprego. E de pouco vale a inflação de 3% sem o alcance dessas metas. Que venham os investimentos e o déficit zero fique para 2025, 2026 ou até para seu quarto mandato.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)



Realidade

"Professora de 73 anos é a mais longeva na rede estadual de SP, que tem 11,9 mil com mais de 60" (Cotidiano, 26/10). Fui professora do magistério fluminense e os educadores não ganham o suficiente para ter uma vida tão confortável. Cada viagem que fazemos requer compromisso com a economia do parco salário. Sem glamour, por favor.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Matthew Perry

"Morre o ator Matthew Perry, eternizado como Chandler da série ‘Friends’, aos 54 anos" (Ilustrada, 28/10). Vá em paz, Chandler!

Regina Fonseca (Guarulhos, SP)



Friends ainda está em nossos corações. Obrigado, Chandler.

Teodoro Vieira Novo (Mairiporã, SP)

Plágio

"Juliette e Duda Beat poderiam ter sido o último elo a dizer ‘não participo disso’, diz Fióti sobre Bauducco" (Mônica Bergamo, 28/10). Dizer que a Bauducco não tem recursos é balela, a verba de marketing é enorme, quem quis economizar foi a agência de publicidade, que deveria ter seu nome exposto. Se apropriaram de propriedade intelectual na cara dura. Processo, sim, e que agora paguem o que quiseram ganhar na moita.

Bira Scutari (Ferraz de Vasconcelos, SP)

Banco de Dados

"De sucesso por telefone a Google da era analógica, Banco de Dados Folha faz 50 anos" (Política, 28/10). Quero parabenizar o Banco de Dados Folha pelos seus 50 anos! Eu, como bibliotecária e arquivista, fico muito feliz em ver a Folha valorizar a organização e conservação de sua história, investindo em pessoas e tecnologia para cada vez mais tornar disponível ao público uma fonte de informação segura. Parabéns ao jornal e em especial a toda a equipe envolvida nesse processo.

Dina Elisabete Uliana (São Paulo, SP)