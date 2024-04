Leitores debatem título de herói de João Cândido: 'Lutou contra cenário desumano'

Título de herói

"Chefe da Marinha critica título de herói a João Cândido e fala em ‘reprovável exemplo’" (Política, 24/4). João Cândido pode ser um herói popular, visto que brasileiro adora um. O problema é que a Marinha é uma instituição militar, onde a hierarquia e a disciplina são levadas às últimas consequências.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)

Bem incoerente, pois apoiaram um ex-militar (ex-presidente) indisciplinado.

Jorge Viana da Silva (Moreno, PE)

Herói sim! E essa história é digna de um filme com orçamento hollywoodiano.

Camila Campos (São Paulo, SP)

De bolsonaristas a militantes na ditadura, para mim quem recorre às armas é a escória da humanidade. Mas as atitudes do João Cândido foram heroicas, sim! Quanto tempo mais este quadro desumano permaneceria se não fosse a atitude extrema deste homem?

Gregorio Amarante (Araucária, PR)

João Cândido - Creative Commons

Educadores

"Em 10 anos, escolas estaduais do país perderam um terço dos professores efetivos" (Educação, 24/4). Precarização do trabalho. Mas não pensem que com os efetivos melhora. Sem plano de saúde, sem auxílio-alimentação decente, sem horários de almoço e salários baixos. Enquanto os políticos e juízes se cercam dos auxílios e penduricalhos, a situação dos professores da educação básica se agrava. O Pisa já mostra a consequência.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

A solução não está em mais concursos, mas sim na melhoria das condições de trabalho! Fui professora concursada, atuei por dez anos na rede estadual e, após esse período, desisti e me exonerei! As condições de trabalho eram, e devem ser ainda, absurdas!

Cristina Pomela (Atibaia, SP)

Proposta

"Baixa renda poderá ter ‘cashback’ de até 50% do tributo na conta de luz" (Mercado, 24/4). Eles não querem melhorar o dinamismo da economia e aumentar o poder aquisitivo das pessoas, eles querem ficar dando esmolas, pois quanto mais miseráveis às pessoas ficarem e, com isso, dependentes do governo, melhor para ele.

Marcos Longaresi Carvalhães (Sertãozinho, SP)

Muito bom. Essa é a verdadeira transferência de renda para quem mais precisa, sem o falido modelo de generalização de isenção tributária linear para quem não precisa, o que nos torna um dos países mais perversos e injustos quanto ao modelo tributário, o que colabora com a liderança na pior distribuição de renda do planeta.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Bom, com o uso do "poderá", eu entendo da mesma forma que "João poderá ganhar na loteria", ou seja, mais uma promessa que pode ou não ser cumprida. Patético.

Nilo Mismetti (São Paulo, SP)



Mercado de livros

"A volta da tunga dos livreiros" (Elio Gaspari, 23/4). Em São Paulo, não se conta em duas mãos as livrarias que foram fechadas nos últimos anos. Vai além! As causas são variadas: má administração, letargia frente ao avanço da internet, preços elevados e por aí vai. Uma livraria, propriamente, não é mais um santuário reverenciado, é um ponto comercial, ponto! Que o digam os proprietários de bancas de jornais tradicionais que tiveram que calibrar o mix de produtos à venda. A propósito, o advento da Amazon no Brasil foi uma bela conquista.

Túlio Landi (São Paulo, SP)

Tabelamento à parte, o setor não passa por "destruição criativa", passa por consolidação através de práticas predatórias mesmo. A Amazon abusa de seu poder de mercado para espremer editoras e concorrência. Esse limpa-trilho nunca dá certo para editoras ou consumidores, em lugar nenhum. Dá certo para a Amazon, óbvio. Tabelar é uma solução inadequada, ainda mais num país onde o livro ainda é muito caro, mas deixar a concorrência minguar também não é ideal.

Tuiuan Almeida Veloso (São João del Rei, MG)

Se as pessoas já leem pouco no Brasil, com esse tabelamento vai ser pior ainda.

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Comoção nacional

"Lula diz que ‘Gol tem que prestar contas’ sobre morte de cão em voo" (Cotidiano, 24/4). Obrigado, presidente Lula, por demonstrar humanidade e sensibilidade, sentimentos fundamentais em uma pessoa pública como o senhor. Que a busca dos responsáveis pelo assassinato de Joca, o cão, seja feita de forma objetiva e dentro da legalidade. Que caso triste!

Gílson Vasconcelos Dobbin (Brasília, DF)

Bacana, mesmo que por uma coisa tão triste, a violência a um pet pautar as autoridades. Essa tristeza pode ser o início de algo bom. Que a morte do Joca ajude a mudar essa realidade, será a melhor forma de mostrar respeito.

Julio Bedin (Curitiba, PR)

Bioma ameaçado

"Folha percorre quase 3.000 km no coração do cerrado em série sobre desmatamento" (Ambiente, 24/4). Já passou da hora de um balanço energético, de água, de contaminação de solos e do bioma por agrotóxicos para saber o que país aguenta mais de expansão de fronteiras agrícolas. Quem está ganhando hoje pode perder tudo e a mensagem vai chegar pela falta de água e, na sequência, vai aparecer a multiplicidade da destruição da vida animal e, para o ser humano, a expansão de doenças como o câncer e problemas renais.

Armando Moura (São Paulo, SP)

Depois, quando chega a seca extrema ou a inundação que leva tudo, correm para o BNDES para custear os prejuízos. O lucro é privado, mas o prejuízo socializado. Muita mamata para quem traz pouco para o Brasil como nação.

Marcelo Alvarez Ghibu (Santos, SP)