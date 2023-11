Leitores da Folha falam suas táticas para enfrentar o calor

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores quais são os seus métodos para enfrentas as altas temperaturas que atingem o Brasil nas últimas semanas. Confira algumas respostas a seguir.

Complexo B com vitamina B 12. Atenua a sensação de calor.

João Paulo Mendes Parreira (São Caetano do Sul, SP)



Não tenho muitas opções, geralmente uso o ventilador ou um banho frio, ajuda bastante.

Monik Albuquerque Costa (Belém, PA)



Me proteger do sol, roupas leves, alimentação leve, muito líquido e, se possível, ambiente

com ar-condicionado.

Lilian Fittipaldi Gardin Berdu (Curitiba, PR)



Muita água, dentro e fora do corpo, usando a piscina no final da tarde. Caminhadas com a cachorra somente depois das 21h. À noite, deitar molhado depois do banho com o ventilador de teto ligado, apostando que o sono venha antes de evaporar toda a água.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Fico em casa. Reformei a casa e coloquei janelas grandes e muitas árvores e plantas no quintal, e a casa fica bem fresca. Ligo o ventilador de teto à noite para dormir e como os cômodos são pequenos, atende bem a demanda. Banho frio também ajuda.

Lucimeire Maria da Silva (São Paulo, SP)

Cariocas e turistas buscam refresco à noite na praia do Arpoador, iluminada pelos refletores - Tércio Teixeira/Folhapress

Sorbet: frutas congeladas no processador. Rápido, saudável, barato.

Janaina Quiterio (Campinas, SP)



Ventilador ligado e bastante água.

Bruno Gomes Santana (São Paulo, SP)



Ficar no ar-condicionado.

Camila Gomes Silva (São Paulo, SP)



Climatizador em cima de mim e colocar o ventilador próximo à janela. Umidificador em frente a outro ventilador ajuda também.

Jefferson de Castro Milagres (Juiz de Fora, MG)



Procurar uma sombra, ventilador, ar-condicionado, beber muito líquido e torcer para que as autoridades trabalhem com afinco nessa questão!

Sandro Marcos Nogueira (Parauapebas, PA)