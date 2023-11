Leitores comentam mudança na grade curricular de escolas

Pensamento

"Escolas de SP terão menos artes e mais matemática e português" (Educação, 17/11). Para quê ser pensante que se descobre nas aulas de filosofia, sociologia? Melhor mesmo é soldadinho de chumbo que só cumpre ordens porque o pensamento é engessado. Teremos seres humanos que sabem raiz quadrada, mas nunca conseguirão defender seus direitos.

Terezinha Rachid Ozorio da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)



Se não atrair bons mestres, em nada adiantarão tais medidas.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)



Finalmente! Em poucos anos, com o resultado expressivo dessa grade, servirá como exemplo a ser seguido.

Carlos da Silva Jardim (Joinville, SC)

Cartaz colocado por estudantes da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo) em apoio à paralisação pela falta de professores - Folhapress

Crise

"Lula e aliados reagem a desgaste de Dino em reta final para definição ao STF" (Política, 15/11). O mais irrestrito apoio a Flávio Dino, culto, inteligente, gente boa. Sabe usar como ninguém do sarcasmo contra adversários brutamontes, uma extrema direita que nada propõe, que não tem o Brasil como foco. A reação desonesta a Dino é justamente porque sua política de segurança atinge em cheio o poder das milícias e do crime organizado sem necessidade de incursões violentas nas favelas.

Pedro Albuquerque Neto (Fortaleza, CE)



A cada dia, sinto mais vergonha e desprezo pelo STF. Não tem nada a ver com política, com ideologia, tem a ver com caráter ilibado, honradez, segurança jurídica. Apadrinhamento às escâncaras, sem pudor. Lamentável, Brasil! Para onde estás indo?

Luiz Tavares (Campos dos Goytacazes, RJ)

Corrupção

"Suspeito de desvios com ministro de Lula guardava cartões e carimbos de laranjas, diz PF" (Política, 16/11). O esquema lembra uma estrutura de autêntico crime organizado. Saímos das trevas do governo Bolsonaro para as velhas e obscurantistas práticas do lulopetismo, que tem no lombo os escândalos do mensalão e petrolão. E não têm sido necessárias delações premiadas. Os fatos agora são explícitos, evidentes e desavergonhados.

Samuel Gueiros Jr (Santarém, PA)



O "ministro de Lula" é um ministro indicado pelo centrão. Sim, para poder governar, Lula precisou compor com partidos do centrão. O título seria mais honesto se dissesse "ministro indicado pelo centrão..." Outra coisa, o partido que indicou tem que ter responsabilidade e responder por seus indicados.

Rosana Gomes (São Paulo, SP)

Pelas costas

"Biden chama Xi Jinping de ditador horas após reunião para aliviar tensões entre EUA e China" (Mundo, 16/11). Biden mostrando o que é: um político medíocre, que comanda uma potência em decadência. Deve ser inveja!

Luiz Leal (Florianópolis, SC)



Foi um comentário desnecessário e preconceituoso. Querer avaliar a realidade de outro país, outra cultura, outro regime, a partir dos valores ocidentais, é uma enorme bobagem. Os valores e interesses ocidentais foram os responsáveis pelo ódio entre Oriente Médio e o Ocidente, pelo atraso, pobreza e conflitos na África, pela destruição dos povos originários das Américas.

Andre Cardoso (Guarulhos, SP)

Xi Jinping e Joe Biden durante encontro nos Estados Unidos - Rao Aimin/Xinhua

Seleção

"De virada, Brasil perde para a Colômbia em noite inspirada de Luis Díaz" (Esporte, 16/11). Bem feito! A seleção representa a CBF e os boleiros. Só torço para o meu time.

Carlos Dias (São Paulo, SP)



Se o menino Ney estivesse em campo (jogar ele não joga), talvez fosse uma goleada (para a Colômbia, é claro).

Marisa Oliveira (Curitiba, PR)

Fanatismo relativo

"Nem todo homem, mas sempre um homem" (Ana Fontes, 17/11). Texto excelente e que questiona muito bem o pacto da masculinidade de não repreender o igual, mesmo quando ele comete algum erro! Não raro, a depender do erro, ocorre até um elogio ou uma justificativa do ato. Temos que romper com esse pacto a partir de hoje!

Max Alexandre de Paula (Osasco, SP)



Muito bem. Só faltou desenhar. Obrigada!

Maria Alves (Brasília, DF)

Luto

"‘Entrei em um carro em Goiás e acordei no hospital em São Paulo’" (Morte Sem Tabu, 14/11). O luto é um processo absolutamente pessoal e intransferível. Tem um tempo pessoal exclusivo. Claro que quem está perto deve ficar atento e disponível para amparar a dor do enlutado independentemente do tempo que dure. Ninguém tem o direito de julgar.

Dirce Maria de Jesus Barbosa (São Paulo, SP)

Churros

"Não me calarei diante do churros" (Cozinha Bruta, 15/11). Acho que sei a razão do plural: é que é um doce tão bom que, quando pedimos um, já estamos pensando no segundo. É vontade de pedir, logo de primeira, dois churros!

Camila Serino Lia (Atibaia, SP)