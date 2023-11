Um ônibus desse não deveria rodar, diz leitora sobre veículo sem ar-condicionado

Atitude extrema

"Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal de calor no Rio" (Cotidiano, 16/11). Está certa ela. Que falta de respeito com a população! Um ônibus desse não deveria rodar! Ou poderia rodar levando o dono da empresa, para ver o que ele acha dessa situação.

Eliane Freitas (São Paulo, SP)

Violência policial

"64% dos mortos pela polícia em SP são negros; veja números em 8 estados, como Rio e Bahia" (Cotidiano, 16/11). O Estado está aparelhado para defender as elites e atacar os desfavorecidos. E a grande maioria que habita os presídios são negros, pobres, que cumprem prisão temporária eterna.

Maria de Fátima Rodrigues (Imbituba, SC)

Serviço cortado

"Presidente da Enel diz que 80 mil clientes estão sem luz em SP e pede desculpas" (Cotidiano, 16/11). Bem que eu gostaria de atrasar meu pagamento da conta e, com um pedido de desculpas, estivesse tudo resolvido. Privatização é isso aí. Lucro, lucro e lucro. O consumidor que se segure e não enfarte.

Laudgilson Fernandes (Rio de Janeiro, RJ)

Caso Mariana Ferrer

"Justiça de SC condena jornalista do caso Mariana Ferrer a prisão em regime aberto" (Política, 15/11). É inacreditável a desfaçatez e a falta de compromisso com a Justiça ilustrados por essa decisão judicial! Eu ainda me choco quando vejo que vários membros do Poder Judiciário não têm vergonha de cometer os maiores descalabros tentando justificar o injustificável da atuação desses senhores no caso da Mari Ferrer. A opinião pública tem de cobrar a extinção de sentença extremamente injusta e incoerente.

Simone Rodrigues (Cascavel, PR)



A lógica é punir quem publica e não quem agride. Sentença desproporcional e corporativista.

Gabriela Sales de Oliveira (Belo Horizonte, MG)

Consequências

"Marido de Ana Hickmann diz que tem medo de ‘ser preso e de ficar sem ela’" (Mônica Bergamo, 15/11). Estranho esse homem nunca ter parado para pensar como ela se sentiu na posição de precisar se defender dele durante todo o tempo. De repente, o sujeito começa a demonstrar vulnerabilidade, empatia, tristeza. Eu não acredito realmente que esteja arrependido e sim com medo da prisão, divórcio e que a Justiça o coloque em seu devido lugar.

Marília Ianhez Vollbrecht (Curitiba, PR)

Altas temperaturas

"Mesmo sem El Niño, brasileiro deve se preparar para futuro com mais calor" (Ambiente, 14/11). Não existe futuro no capitalismo.

Helbert Almeida (Camaçari, BA)



Não haverá mudança alguma. Os poderosos não têm a menor intenção de reduzir seus lucros e não estão nem um pouco preocupados com o aumento da temperatura, já que dispõem de ar-condicionado, piscina, água potável em abundância, circulam apenas em ambientes climatizados etc.

Diógenes Moraes (São Roque, SP)

Histórico

"PM que negou ajuda a adolescente ganhou medalha por resgatar jovem que caiu no golpe do amor" (Cotidiano, 16/11). Recebimento de medalhas no Brasil deixou de ter alguma relevância há muito tempo.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

Pacto de Paris

"A banalização do uso da força nas relações internacionais" (Tendências/Debates, 15/11). Bastante óbvio que as nações signatárias da ONU não atribuem força de lei ao Pacto de Paris —"Pacto Multilateral contra a Guerra"— porque não são nem um pouco honestas entre si e porque seus compromissos pela paz são apenas interlúdios para passarem a perna umas às outras.

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)



A questão é que Estados Unidos e Rússia estão pouco se lixando para a ONU. Os lucros das guerras sustentadas por esses dois países não podem parar. É a galinha dos ovos de ouro deles!

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)

Alto custo

"Sem concorrência, Azul vende passagens domésticas mais caras que internacionais" (Painel S.A., 16/11). Sou pescador esportivo e utilizo sempre os trechos que vão para Cuiabá e aeroportos do interior do estado. Realmente a Azul é a única que te leva aonde você quer ir. Mas o preço é exorbitante. É preço de monopólio "espacial", sem nenhuma dúvida. Já reclamei no Cade. Me deram uma resposta genérica e sem nenhuma base técnica. Não estão nem aí para esse assunto.

Vander Gontijo (Brasília, DF)

Manifestação

"Sondado pelo PSDB para Prefeitura de SP, Matarazzo defendeu linha-dura na cracolândia em palestra" (Painel, 15/11). A expressão "bancos antimedigo" foi utilizada não por mim na palestra, mas adotada pelo jornal Folha de S.Paulo à época para se referir aos bancos instalados na praça da República durante a minha gestão na subprefeitura da Sé.

Andréa Matarazzo, ex-vereador e ex-secretário municipal de São Paulo (São Paulo, SP)