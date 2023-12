Cuscuz paulista, sagu e galinha ao molho pardo são pratos injustiçados, dizem leitores

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores quais pratos brasileiros eles consideravam subestimados pelo resto da população. A pergunta foi delimitada após pesquisa feita pelo site americano Taste Atlas, divulgada em matéria da Folha, classificar o cuscuz paulista como o pior representante da culinária brasileira. Confira a seguir, além do quitute sudestino, quais pratos os leitores consideram injustiçados. Afinal, gosto é gosto?

Cuscuz paulista. Receita vinda da Europa, Portugal e Espanha, adaptado aos tropeiros aqui do estado de São Paulo. Mistura de texturas e sabores. Claro que precisa estar na umidade certa, pois a farinha de milho pode deixar o prato seco. Eu adoro, é um prato que tem sabor de infância (para mim). Confesso que não gosto da decoração, prefiro o tradicional básico, mas é uma iguaria paulista deliciosa.

Denise Arduim (São Paulo, SP)



Há anos não como galinha ao molho pardo, mas gosto de qualquer "comida de roça" pelos sabores autênticos de pratos-raiz (como virado de feijão, bolos de polvilho, bisteca frita, frango com polenta etc.). O motivo pelo qual acredito que as pessoas rejeitam esse prato é o sabor forte com que ele fica devido ao uso de sangue no molho. Além disso, por necessitar do uso imediato do sangue recém-colhido e ainda fresco, no momento do abate da galinha, vem se tornando cada vez mais raro, já que isso gera problemas sanitários e de armazenamento para uso em restaurantes.

Renata Moro (Curitiba, PR)

Prato galinha ao molho de rio pardo e polenta do restaurante Attimo - Danilo Verpa/Folhapress

O clássico arroz com feijão é insuperável. Bota qualquer coisa junto e está perfeito.

Luiz Walter Corsetti Doederlein (Curitiba, PR)



Adoro cuscuz! Minha mãe fazia um com cubinhos de carne de porco e de frango, enfeitava com sardinha, ovo e tomate. Aliás, minha mãe me presenteou com um cuscuzeiro assim que vim morar em Sampa depois de passar na Fuvest. Eu não tinha nada, mas tinha meu cuscuzeiro.

Cristina Cabral (São Paulo, SP)



Dobradinha.

Gustavo Satoshi Satake (Taubaté, SP)



Pato no tucupi.

Lourenço Manfredini (Cotia, SP)



Sagu de vinho. Tem gente que diz que é "sobremesa de gente velha", essas pessoas não sabem o que é comer um bom sagu quentinho no frio ou geladinho para espantar o calorão, com a vantagem de ser uma sobremesa alcoólica! 10 de 10.

Mari Tegon (Itapecerica da Serra, SP)

Sagu com vinho tinto e creme inglês do Açougue Central - Divulgação

Franguinho com quiabo lá de Minas Gerais.

Luiz Alfredo Santos (São Paulo, SP)



Tacacá.

Fatima Rodrigues (São Paulo, SP)



Dobradinha. Nada mais gostoso. Bucho (estômago) bovino cortado em tiras finas, cozido com feijão branco, linguiça, paio, tomate e cheiro verde. No tempero, alho, cebola, páprica... Arroz branco para acompanhar. Tem coisa melhor?

Guaracy Tadeu Rocha (Bragança Paulista, SP)



Buchada de bode.

Marcelo Silva (São Paulo, SP)



Justamente o cuscuz paulista. Uma vez comi e tinham colocado até gengibre, o que fez piorar 10 vezes mais. Amo gengibre, mas ali não combina.

João Marcos Silva Barboza (Indaiatuba, SP)

Cuscuz paulista do Bar da Dona Onça - Divulgação

Madalena.

Igor Dalcol Marcondes (Curitiba, PR)



Caruru.

José Roberto Lima Afonso (Belo Horizonte, MG)



Frango caipira.

Lazaro Carvalho (São José dos Campos, SP)