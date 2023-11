Gosto é gosto: Qual prato brasileiro subestimado é o seu favorito? Opine

São Paulo

A divulgação do resultado de uma pesquisa feita pelo site americano Taste Atlas na Folha revoltou alguns leitores pela classificação do cuscuz paulista como o pior prato brasileiro. Em um comentário, uma assinante diz que o prato é, na verdade, incompreendido.

De fato, a aparência pode parecer excêntrica para alguns, principalmente para estrangeiros, mas é também memória afetiva para outros e integra o amplo cardápio que só a diversidade cultural brasileira pode oferecer.

Cuscuz paulista do Bar da Dona Onça - Reprodução/Instagram

Além da receita sudestina, outros pratos brasileiros também são citados, como o arroz com pequi, tareco, maria-mole e salpicão. Como o gosto constitui identidades, o ranking chega a ser ofensivo para determinadas pessoas, que defendem a honra de seus alimentos favoritos com afinco.

No entanto, em um país com extensão continental como o Brasil, discordâncias entre regiões são comuns. Por isso, a Folha quer saber: você tem algum prato que ocupa um lugar especial no seu coração, mas que é criticado por outras pessoas? Qual é o quitute brasileiro mais subestimado na sua opinião? Ele é considerado feio ou tem um gosto muito específico?

Defenda seu prato favorito neste formulário. Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor no próximo domingo (3) e podem ser divulgadas nas redes sociais da Folha.