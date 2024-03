Tempo vai mensurar danos causados por Bolsonaro, diz leitor, sobre denúncias ao ex-presidente

Trama golpista

"Ex-comandantes reforçam suspeitas e implicam Bolsonaro em investigação de trama golpista" (Política, 15/3). Bolsonaro foi denunciado por generais da sua força armada. Não mais pode atacar Moraes, presidente da República e partidos de esquerda dizendo-se vítima de perseguição ou revanchismo.

Anete Araújo Guedes (Belo Horizonte, MG)



Parabéns aos ex-comandantes do Exército e Aeronáutica, se não fossem eles estaríamos num mato, sem cachorros, mas com larápios mil.

Waldemar Stocco (Campinas, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em evento de lançamento da pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem, na quadra da escola de samba Mocidade, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Suspeitas

"Atos e manifestações públicas de Bolsonaro reforçam suspeita de conluio golpista (Política, 16/3). Vocês viram as pessoas que estavam na manifestação, velhos, crianças, adultos portando a nossa bandeira, existe conluio golpista? Era de emocionar, a esquerda fica incomodada em cada manifestação coisa que não conseguem.

Mário Granato Júnior Granato (São Paulo, SP)

Ameaças

"Comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, diz ex-chefe da Aeronáutica" (política, 15/3). O dano que Bolsonaro legou ao país é de tal profundidade, que só o tempo será capaz de mensurá-lo. Porque não se resume à ânsia destrambelhada de permanência no poder a qualquer preço. Não. Semeou a discórdia, envelopada em ódio, em quase todos os setores da sociedade. Ajustou a mira de suas "bombas", desde as bases da ciência, até religiões, meio ambiente, questões raciais, de gênero.

Alfredo Gomes de Azeredo (Campos dos Goytacazes, RJ)

Pátria de chuteiras

"Convocação para a seleção é algo que se negue?" (Marina Izidro, 15/3). Essa história de "seleção é a pátria de chuteiras" é uma sandice. Em outros tempos os times nacionais representavam o futebol praticado no país, hoje cada um joga em um lugar, muitos nunca foram sequer profissionais na origem. Não quer se submeter à seleção? Ok, não é um "desertor".

Berenice Gaspar de Gouveia (Rio de Janeiro, RJ)

Interpretação criminosa

"STJ não vê estupro em caso de menina de 12 anos que engravidou de homem de 20" (Cotidiano, 14/3). Que interpretação deplorável de um tribunal que constrói a jurisprudência e serve de bússola às instâncias inferiores. Em pleno mês de março, poucos dias após o Dia das Mulheres, o Superior Tribunal de Justiça relativizar um crime dessa natureza é um escárnio.

Joana Rocha (Rio de Janeiro, RJ)



Em uma instância superior, quero crer que tomarão uma decisão diferente. Não há o que discutir no caso, claramente estupro de vulnerável.

André Inácio de Assunção Neto (Araguatins, TO)

Latam

"Boeing pede que aéreas verifiquem modelo de cabine envolvido em incidente da Latam" (Mundo, 16/3). É surreal e até inimaginável que a "queda livre" sofrida pelo avião, com 272 pessoas a bordo, tenha sido causada porque um comissário de bordo apertou, por engano, um botão do banco do piloto. Viajar de avião se torna algo estressante — para dizer o mínimo.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)