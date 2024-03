Em carta, estudantes pedem mais matérias sobre a beleza da velhice

Pequenos leitores

Sou professora da E.E. Professor Paulo Rossi e li com meus alunos do 5º ano B a matéria "Entenda por que fabricantes de brinquedos não fazem bonecas acima dos 40 anos" (Folhinha, 8/3). Eles acharam muito errado o preconceito com a velhice e a ideia de que adultos e idosos não podem brincar. Eles pediram mais matérias falando sobre a velhice e a beleza dela para que haja mais respeito com as pessoas idosas.

Cátia Cassimira Fukuyoshi (São Paulo, SP)

Funcionárias do Hospital de Brinquedos durante atendimento e conserto de bonecas - Adriano Vizoni/Folhapress

Contragolpe

"Comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, diz ex-chefe da Aeronáutica" (Política, 15/3). Agora é aguardar para ver se esses golpistas de salão vão ter culhões para arcar com seus atos e responsabilidades, e assumir que tramaram contra a pátria. Quanto ao chefete deles, pedir isso seria demais.

Renato Souza Oliveira (São Paulo, SP)



O assunto é sério, mas não consigo parar de pensar numa cena da Marinha, com seus navios, submarinos, porta-aviões transportados para o cerrado e dominando o lago Paranoá e o laguinho do Alvorada.

Wanice Duarte de Medeiros (São Paulo, SP)



Golpistas declarados, sacramentados e, possivelmente, condenados ao ostracismo politico e à prisão.

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Posicionamento presidencial

"Veto de Lula sobre golpe de 64 provoca mal-estar entre Múcio e ex-presidente do PT" (Política, 15/3). Artigo no qual falta isenção. Como foi escrito, despreza os avanços do país como Estado durante os anos difíceis que foram esses do regime militar. Quem lê, imagina uma nação paralisada assistindo à tortura de milhares de pessoas em fila. Quem viveu a minha época perdeu amigos presos pelo regime, mas também testemunhou mortes em atentados e explosões. Calma com o andor, Lula está certo.

Dalmo de Souza Amorim Junior (Vitória, ES)

Sob nova gestão

"A mão pesada do Estado é exatamente do que a Petrobras precisa agora" (André Roncaglia, 14/3). Só discordo da expressão "mão pesada do Estado" no título. Essa é a visão que têm os críticos da retenção dos dividendos extras. Segundo a própria argumentação do artigo, destiná-los a investimentos ou a funcionários também é valorizar o mercado —que não se restringe aos acionistas. Outro bom e corajoso artigo do professor, na contramão da tendência majoritária.

José Fernando Marques (Brasília, DF)



Realmente, governança corporativa com foco em resultados de curtíssimo prazo é uma excrescência com interesses inconfessáveis. Isso em qualquer empresa.

Nelson Goulart (Curitiba, PR)



O grande problema é a mácula que a intervenção estatal deixou na companhia dez anos atrás. A Lava Jato foi uma indecência, mas a corrupção também foi. Portanto, fica um pouco difícil acreditar que agora o plano é sério.

João Silva (Rio de Janeiro, RJ)



Sem lar

"1 em cada 3 animais de estimação não tem onde morar, mostra relatório" (Bom pra Cachorro, 14/3). Cães e gatos, entre outros animais igualmente maravilhosos, são seres que transmitem paz, muita alegria e muito amor. Sempre que posso, ajudo no resgate e recolocação de animais abandonados. Eles merecem todo o nosso respeito pelo amor desinteressado que dão e pela companhia maravilhosa que são. Anjos enviados para ajudar os homens a evoluir.

Marisa Coan (São Caetano do Sul, SP)

Fofoca

"Carmen Lúcia apoiou a Lava Jato e comentários pejorativos de procuradoras surpreendem, dizem ministros do STF" (Mônica Bergamo, 14/3). É impressionante o nível dos magistrados brasileiros. Essas conversas nestas mensagens são de pessoas extremamente desqualificadas e fofoqueiras. O assunto nestes grupos deveria ser intelectual e não sobre a aparência física de ninguém. E pensar que temos gente deste nível para julgar os nossos atos.

Valéria Pinto (Arcos, MG)

Imprudência

"Morre indígena que teve corpo queimado em acidente com fondue em restaurante no RS" (Cotidiano, 15/3). O Brasil é um país onde ocorrem mesmo fatos inacreditáveis. O amadorismo impera em toda parte e acidentes perfeitamente evitáveis são logo tratados como se fossem eventos tão naturais como a chuva. E lá se vai mais uma vida humana.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)



O restaurante pediu "desculpas"? Pela nota, parece que alguém quebrou a unha.

Marcelo Guimarães Freitas (Porto Alegre, RS)

Obsolescência

"Adoção de carros elétricos faz número de fábricas ‘zumbis’ crescer na China" (Mercado, 15/3). A tendência de carro a combustão é virar peça de museu, ainda mais que os últimos carros a combustão são caríssimos, não param de subir o preço e dependem da variação do preço da gasolina.

Jairo Thiago Freitas da Silva (Florianópolis, SC)