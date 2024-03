'Que o rigor da lei impere', diz leitor sobre assassinato de Marielle Franco

Marielle Franco

"Ministério Público pede que ex-bombeiro seja levado a júri popular por morte de Marielle" (Cotidiano, 13/3). Falta prender o mandante, ou os mandantes, que todos desconfiam de quem seja.

Dagmar Zibas (São Paulo, SP)

Que o rigor da lei impere!

Guilherme Miguel de Oliveira (Palma, MG)

"Em livro, viúva de Marielle fala sobre alcoolismo, amor e resistência" (Cotidiano, 14/3). Maravilhosa a iniciativa de Monica. Não basta, pois, identificar quem mandou assassinar Marielle, nem os motivos, em um país que leva mais de um mês, apesar de mobilização de toda estrutura de Estado possível, para achar dois fugitivos de presídio feito para ninguém escapar. É preciso, sobremaneira, repensar o Brasil enquanto sociedade que persegue, subestima, violenta nos mais complexos sentidos e mata mulheres.

Claudio Messias (Assis, SP)

PEC antidrogas

"Supremo está liberando tráfico de drogas em pequenas quantidades, diz Efraim" (Cotidiano, 13/3). É engraçada a prepotência desse senhor em afirmar que a sociedade brasileira não está pronta para tal. Literalmente chamando seus eleitores de primatas pouco evoluídos.

Sam Duart (Macapá, AP)

Infelizmente temos uma maioria no Congresso que não merece credibilidade do ponto de vista de Estado Democrático de Direito. A maioria votou em Bolsonaro e continua fiel às pautas da extrema direita. Parabéns ao STF, que teve a coragem de reagir aos golpistas.

Manoel Cardoso (Recife, PE)

Sem misturar

"Datafolha: 69% em SP discordam de misturar política e religião, bandeira de Michelle Bolsonaro" (Política, 12/3). Essa pesquisa é um alento diante da formação de um novo monstro: Michelle Bolsonaro, que tem usado a religião como bastião do falso moralismo.

Bruno Sebastião Neto (Maceió, AL)

O bolsonarismo sem a religião não é nada. Quem sabe um dia o rebanho se dê conta de que é manipulado por dinheiro e poder e volte para o templo?

João Melo (São Paulo, SP)

Cada macaco no seu galho. Basta!

Regina Célia Baldin (Ribeirão Preto, SP)

Continuidade de operação

"Câmara dos EUA aprova projeto de lei que proíbe TikTok no país" (Mercado, 13/3). O conceito de Estado mínimo e máximo caiu em desuso. Hoje os Estados lutam para se manterem relevantes diante de mega corporações que são maiores que eles.

Rinaldo Souza Coelho (Rio de Janeiro, RJ)

O medo da concorrência está cada vez maior. Lançaram aplicativos que não superaram o dito cujo que nem uso. Sobre privacidade é piada. EUA hackearam até governos aliados.

Hercilio Silva (Brasília, DF)

Morte de eletricista

"Funcionário da Enel é morto em SP após cortar energia de academia por falta de pagamento" (Cotidiano, 13/3). Essa triste notícia é apenas mais um exemplo da decadência de valores que estamos vivendo.

Helio Araujo (São Paulo, SP)

O pior é que logo estará em liberdade por ser réu primário etc... É a certeza da impunidade.

Luciana Vieira (Brasília, DF)

Estado laico

"Datafolha: 69% em SP discordam de misturar política e religião, bandeira de Michelle Bolsonaro" (Política, 12/3). O Brasil, com toda a sua diversidade, tem uma tradição conciliadora que vem desde o início da República. Isso pode explicar o apreço de alguns pela democracia, assim como o desapreço de outros, inclusive os adeptos de uma teocracia num Estado laico pela Constituição.

Paulo Roberto de Andrade (Piracicaba, SP)

Gigante adormecido

"Veja os dez melhores e os dez piores países em IDH no ranking da ONU" (Cotidiano, 13/3). Nosso Brasilzão entre os países com maiores áreas agricultáveis do mundo e na 89ª posição no ranking. Ainda vemos muita gente se esforçando para manter a Lei Áurea quietinha no papel, sendo usada para manter a concentração da maior parte da riqueza desse gigante adormecido nas mãos de poucos.

Luiz Fernando Azevedo de Almeida (Campos dos Goytacazes, RJ)

Centenário

"Martinelli chega aos cem anos com terraço aberto e eventos; veja vídeo exclusivo do projeto" (Guia, 13/3). Vamos torcer para que o projeto dê certo, afinal de contas, o centro da cidade de São Paulo e sua história precisam ser restaurados o mais urgentemente possível.

Antonio Cesar Ferreira (São Paulo, SP)

Tolerância zero

"Álcool, café e peixe cru na gravidez: economista desbanca mitos com dados em novo livro" (Equilíbrio, 18/2), alertamos que a ingestão de álcool na gestação pode causar no feto/recém-nascido o que a literatura médica refere há décadas, com comprovação científica e validada, o "Espectro de Desordens fetais alcoólicas (FASD)", caracterizado por diversas alterações e anomalias congênitas. A dose que resulta em todos esses danos não está estabelecida e depende de inúmeros fatores.

Helenilce de Paula Fiod Costa e Renata D. Waksman, presidente do Núcleo de Estudos dos Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido (SAF), e presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)