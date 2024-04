Para você, qual é a forma adequada para companhias aéreas transportarem pets?

São Paulo

Nesta segunda-feira (22), Joca, um cachorro da raça golden retriever, morreu de parada cardiorrespiratória após voar para o destino errado num voo da Gol Linhas Aéreas. Joca deveria ser enviado para Sinop (MT) mas foi para Fortaleza (CE). Ao ser enviado de volta para para Guarulhos (SP) para seguir ao destino correto, seu tutor, João Fantazzini o encontrou já sem sinais vitais. A situação gerou comoção.

Reprodução/ _gfanta no instagram

Nas redes sociais e no site da Folha, leitores se solidarizam com os familiares do cão. Para você, leitor, qual é a forma adequada das companhias aéreas transportarem animais? Na sua opinião, o que deveria ser feito para a proteção dos animais neste tipo de transporte? Você já voou com o seu pet e teve algum problema? Envie sua opinião neste formulário.

