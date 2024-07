Dia do Rock: Leitores falam de melhores shows que já presenciaram

Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, comemorado neste sábado (13), a Folha convidou leitores para elencarem seus shows favoritos do gênero. Confira algumas respostas a seguir.

Roger Waters. Por toda experiência sonora, visual e política.

Ricardo Andrade (Brasília, DF)

Jimmy Page e Robert Plant, durante o Hollywood Rock Festival, no Rio de Janeiro, em 1996. Led Zeppelin dispensa comentários! Ver as duas lendas juntas foi sensacional!

Silvio Cezar Arend (Santa Cruz do Sul, RS)



Foo Fighters no Rock in Rio em 2019. Além de ser uma excelente banda, Dave Grohl, é um ícone! Carismático e show enérgico! Inesquecível!

Murillo Queiroz (Salvador, BA)

Show da banda Foo Fighters no palco Mundo, no segundo dia do festival Rock in Rio, realizado no parque olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro - Adriano Vizoni/Folhapress

Beach Boys. Mike Love cantou muito e o show estava tão perfeito que parecia até playback, esperei até acontecer um pequeno erro para ter certeza de que não era.

Carlos Roberto Cabral Júnior (São Paulo, SP)

Yes, com o álbum 90125 em 1985 no primeiro Rock in Rio. Pela produção e qualidade da música.

José Ricardo Nunes Mendonça (Campina Grande, PB)

Red Hot Chili Peppers em 2023. Porque eles são maravilhosos e vibram muito com os fãs nos shows.

Daiane Blay de Gracia (Ribeirão Preto, SP)



The Who, em São Paulo, em setembro de 2017. Foi o primeiro show deles no Brasil (na América Latina, aliás). Eles estavam visivelmente impactados com a energia do público brasileiro. E nós extasiados com a potência de uma banda lendária (uma das minhas favoritas) com integrantes na portinha dos 80 anos. A noite ainda contou com shows anteriores do Alter Bridge e do The Cult. Uma pérola de evento!

Paola Tesser (São Paulo, SP)

King Crimson, em 2019. Surreal! Sem telões, sem efeitos de luz, sem palco decorado, apenas música da mais alta qualidade.

Daniel Gomes (Florianópolis, SC)

U2 em 2017, no estádio do Morumbi. Amo a banda.

Sinara Flores Palma (Florianópolis, SC)



Rolling Stones no Hyde Park, em Londres, em 2013. Foram tocadas as principais músicas da banda, comemorativa de seus 50 anos.

Ivanildo Figueiredo (Recife, PE)

Foi o show do Rush em 2010, no estádio do Morumbi. Porque o volume sonoro, a qualidade artística e a sofisticação musical do Rush foram os ingredientes esperados para ouvidos exigentes —como os meus — em um show de rock!

Leandro Moreira (São Paulo, SP)

Paul McCartney na turnê Got Back, em novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pela emoção de ver um artista de 82 anos fazendo mais de 60 mil pessoas delirarem de prazer.

Alexandre Accioly (Brasília, DF)

Rage Against The Machine, em 2010, no festival SWU, em Itu. O clima, a euforia, muita bebida.

Cristiano Chagas de Oliveira (São Paulo, SP)

AC/DC, em 2009, pela entrega da banda e atmosfera do show!

Joaquim Coelho (Belo Horizonte, MG)

Deep Purple em 2017 e 2023. Essência pura do rock: o prazer de estar ali tocando, energia, originalidade e integridade mantendo suas características independente da época e do mercado atual, fazendo o que gostam sem pensar no retorno financeiro.

Franco Gagnor Junior (Rio de Janeiro, RJ)