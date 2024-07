Um trabalho de espionagem lembrando a KGB na União Soviética, diz leitor sobre Abin paralela

Abin paralela

"PF faz operação sobre ‘Abin paralela’ e prende agentes que trabalhavam para Ramagem" (Política, 11/7). Um trabalho de espionagem lembrando a KGB na União Soviética! Bolsonaro havia conquistado seu maior objetivo: ter uma polícia para chamar de "sua"! O pagamento, entre outras modalidades, foi abrir mais tarde as portas do mundo da política para os seus colaboradores, tornando-se, por exemplo, deputados e, com isto, ampliando a rede bolsonarista!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

"‘Abin paralela’ sob Bolsonaro monitorou Moraes, Toffoli, Lira e jornalistas, diz PF" (Política, 11/7). Gente perigosa da pior espécie. Imaginem o buraco sem fundo que estaríamos se tivessem ganhado a eleição.

Valdo Neto (Jandira, SP)

Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante lançamento de pré-candidatura a eleição municipal no Rio de Janeiro - Pablo Porciuncula/AFP

Democracia brasileira

"A ultradireita da França assusta, a do Brasil é normalizada e avança" (Vinicius Torres Freire, 9/7). Para muitos, parece que a democracia é apenas um jogo de interesses de meia dúzia de oportunistas, e que uma mudança no sistema para um autoritarismo em nada iria mudar a vida e seu cotidiano. Se posso fazer alguma coisa, é não votar em candidatos golpistas, ou que apoiem golpistas, em qualquer nível, mas precisamos de alguma forma fazer com que possamos todos sonhar com uma República de fato.

Carlos Cardillo (São Paulo, SP)

Política pública

"Enfermeira brasileira ajuda a implementar serviço de aborto legal em universidade privada nos EUA" (Mundo, 9/7). A saúde da mulher vem em primeiro lugar, sempre. Porque, ainda que seja bonita a imagem da mulher que carrega durante nove meses uma nova vida em seu ventre, não somos sacola. Não somos um objeto que pode ser colocado aqui ou ali ou que só sirva para carregar o filho de outro. Portanto, entendam de uma vez por todas, quem decide é a mulher. Já é terrível uma gravidez indesejada, pior é o moralismo sobre o tema que nos agride a alma.

Andréa Haddad Gaspar (São Paulo, SP)

Exploração da intimidade

"Preocupa a obrigação do profissional de virar garoto-propaganda de si" (Fernanda Torres, 10/7). Esse mundo novo tem coisas boas, sem dúvida, mas às vezes me pergunto se os defeitos não ultrapassam as vantagens que oferecem. Revelam um lado horrível do ser humano. Não que não soubéssemos, mas foi potencializado pelas novas tecnologias. E as novas gerações nunca saberão da diferença, colonizados pelos zuckerbergs e muskes.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

Essa supervalorização do virtual é insana e tem trazido muitos problemas, sobretudo mentais.

Andrea Alves (Brasília, DF)

Gosto é gosto

Inácio Araujo deu apenas duas estrelas para o filme italiano ("‘Ainda Temos o Amanhã’ deve mais à questão feminina que ao cinema", Ilustrada, 10/7). Mas o público, eu inclusive, o aplaudiu no final. E amigos que também foram ver gostaram muito. Ainda bem que existe o boca a boca.

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)



Reparação histórica

"Manto tupinambá do século 17 que estava na Dinamarca chega ao Brasil" (Painel, 10/7). Reparação a ser muito comemorada, mas infelizmente o Brasil é pródigo em não preservar seu patrimônio histórico, para dizer o mínimo. O acervo incalculável perdido no incêndio do Museu Nacional dá uma ideia de como manter o patrimônio aqui é algo temerário. A Dinamarca prestou um grande serviço nesse sentido ao preservar o manto.

Beatriz Vieira (São Paulo, SP)

O manto não foi criado na Europa. Entendo que deve ser restituído aos descendentes daqueles que o criaram para seu devido propósito. Se vai durar muito ou não, caberá ao povo daqui.

Edilson Bezerra (Aracaju, SE)

Manto tupinambá em exposição no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhagen - Leonardo Sanchez/Folhapress

Travessia

"Caminhar à noite pela quebrada bolando estratagemas de sobrevivência" (Veny Santos, 9/7). Veny sempre afiado nas suas palavras, seus textos me atravessam e despertam vivências com que eu me identifico. O peso na consciência de uma pessoa negra que enxerga todas essas nuances é exatamente como descreve, pensamentos caóticos misturados com medo e ansiedade. Andar na quebrada de madrugada é zona de guerra, não sabemos de que lado vem. Polícia assassina e crime desorganizado.

Amanda Caroline Rodrigues (São Paulo, SP)

Essa vivência é tão real, que a cada frase eu me sentia atravessando a avenida perto de casa.

Jonathan Maximiano (São Paulo, SP)

Vaidade

"Do jogo bonito ao jogo dos bonitos" (Sérgio Rodrigues, 10/7). A seleção brasileira de futebol simplesmente parou de jogar futebol. Os jogadores foram embonecados. Parece desfile de modas, e o pior, regado a muito dinheiro. Lamentavelmente, está perdendo a graça, a exemplo da Fórmula 1 depois da morte do Ayrton Senna.

Getulio Moura de Siqueira (Goiânia, GO)

Caro Sérgio, ótimo texto, mas lamento dizê-lo que vai demorar a passar essa fase obscura de nosso futebol, que parou no tempo por qualquer prisma que se olhe. Aqui é muito papo e pouca efetividade em campo e principalmente fora dele.

Tadeu Humberto Scarparo Cunha (Rio das Ostras, RJ)

Manifestação

A Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB) repudia o editorial "Gasto nada homeopático" da Folha (2/7), que distorce e preconceitua a homeopatia com dados falsos e falta de compromisso ético. Ignora estudos que comprovam a eficácia da homeopatia, reconhecida pela OMS e regulamentada mundialmente. A AMHB destaca o livro "Homeopatia Não É Efeito Placebo" e o lançamento do livro "Ética em Homeopatia" pelo Cremesp. A homeopatia é reconhecida pelo CFM e integrada ao SUS. A relação médico-paciente é um pilar fundamental e deve ser valorizada.

Ana Amélia Campos Claro Olandim, presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB) (São Paulo, SP)