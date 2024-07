'Eleitor, verifique se o seu deputado votou a favor desta maracutaia', diz leitora sobre PEC da Anistia

PEC da Anistia

"Uma PEC sem-vergonha" (Hélio Schwartsman, 12/7). É inacreditável a desfaçatez desta Câmara de Deputados do Brasil, pois eles cometem infrações eleitorais e agora eles mesmos se anistiam? Pior é que uniram esquerda e direita para tungar nossos recursos. O Senado que nos defenda, e o eleitor verifique se o seu deputado votou a favor desta maracutaia.

Tania Tavares (São Paulo, SP)

Integrantes do Movimento Negro fazem protesto na comissão que discute a PEC da Anistia aos partidos políticos na Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira/Folhapress

Desmantelamento

"Maduro cambaleia" (Editoriais, 13/7). Já que está tudo dominado, aparelhado com base militar, é mais "fácil" Maduro e seus sustentáculos mandarem todos catarem coquinhos. A não ser que haja golpe dentro do golpe.

Bagdassar Minassian (Ribeirão Preto, SP)

Maduro sabe que será preso se cair nas eleições. Provavelmente forjará algum caso de ameaça à segurança nacional e anulará o pleito.

Ricardo Hellmuth Schrappe (Curitiba, PR)

Alíquota geral

"O populismo com a carne venceu" (Adriana Fernandes, 12/7). O Ciro Gomes repisou muito na última campanha presidencial: filé mignon, salmão e queijo suíço têm isenção de PIS e Cofins na cesta básica do Brasil a pretexto de que isso é para o povo. O voto tem consequências, e os mais pobres querem subsidiar os mais ricos, fazer o que?

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Sob esta análise, ambos os lados só pensaram nos votos. Pátria em último lugar. Sem surpresas.

Geraldo Ismael Bays (Chapecó, SC)



Risco reputacional

"Caixa rebaixa gestores contrários a investimento em banco de citado em delação" (Mercado, 12/7). Essa operação merece uma análise profunda. Todos os indícios relatados pelos profissionais são pertinentes. O rebaixamento dos três elementos ao mesmo tempo é suspeito.

Manoel Marcilio Sanches (São Paulo, SP)

Aposta online

"Apostador deixa de comprar cama, comer pizza e ir ao cinema para gastar com bets" (Mercado, 13/7). Todos estes jogos tiram renda das pessoas, concentrando ainda mais renda nas mãos de poucos. Duro ver nossos políticos assistindo sem prover uma lei de proteção.

Carlos Silva (Taubaté, SP)

Fã-clube do ovo

"O ovo com gema mole e a certeza da morte" (Cozinha Bruta, 12/7). A morte é a única certeza, porém, até lá sigo no bem vivendo e comendo, sempre, ovo de gema mole. Uma vez, a simples iguaria me foi negada num restaurante. Redigi um declaração de livre consentimento para ingestão. Estou aqui para contar.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Itãs

"Iansã mostra como as mulheres poderosas incomodam os homens" (Djamila Ribeiro, 11/7). Que belíssima explanação da força do feminino materializada nas histórias de Oyá! Que alegria o espaço de fala!

Suely Freire (São Paulo, SP)

Topo das paradas

"Como Lauana Prado rompe o conservadorismo que hoje domina a música sertaneja" (Ilustrada, 11/7). Ela revolucionaria mais se rompesse com rodeios.

Sonia Pereira Gomes (Santo André, SP)