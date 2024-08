Leitor diz que Alexandre de Moraes precisa vestir 'sandálias da humildade'

Moraes e a eleição de SP

Independentemente do que disse o ministro, membros do Judiciário deveriam guardar para si suas opiniões, em especial as de natureza política ("Moraes diz que eleição de SP tem piores candidatos", Painel, 9/8). Só deveriam se pronunciar nos autos dos processos que lhes foram designados e de modo técnico. O Brasil mergulhou na bagunça institucional.

Aristides da Rocha Oliveira Junior (Manaus, AM)

Alexandre de Moraes quer dar pitaco em tudo. Já está "se achando" há muito tempo. Passou da hora de vestir "as sandálias da humildade"!

Alexandre Chaves (Rio de Janeiro, RJ)

Queda de avião

Quanta dor, meu Deus ("Queda de aeronave mata 61 pessoas no interior de São Paulo", Cotidiano, 9/8)! Que Deus conforte essas famílias.

Zelis Pereira S. Junqueira (São Paulo, SP)

Ouro no vôlei de praia

Comecei a gostar de vôlei de praia assistindo à incrível final olímpica entre Jacqueline/Sandra e Mônica/Adriana Samuel, em Atlanta-1996. De lá para cá, outras duplas, como Adriana Behar/Shelda e Juliana/Larissa, brilharam mundo afora, mas o ouro olímpico batia na trave ("Ana Patrícia e Duda levam ouro em noite memorável aos pés da Torre Eiffel", Paris 2024, 10/8). Vinte e oito anos se passaram, e Ana Patrícia/Duda devolveram o Brasil ao lugar mais alto do pódio e escreveram seus nomes na história dos Jogos. Ouro mais que merecido!

Celso Nobuo Kawano Junior (Embu das Artes, SP)

Duda e Ana Patrícia festejam após conquistarem a medalha de ouro olímpica em Paris - Esa Alexander/REUTERS

E os verdadeiros golpistas?

Pelos anos de punição parece que Dona Fátima foi mentora, gerenciadora e executora de toda a estúpida tentativa de golpe ("STF forma maioria para condenar bolsonarista Fátima de Tubarão por atos golpistas", Brasília Hoje, 9/8). Ela ficará encarcerada por mais de 16 anos, enquanto os verdadeiros golpistas seguem livres, espalhando fake news e insuflando outras Donas Fátimas.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

A bolsonarista Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, 67 anos - @_Janoninho no Twitter )/Reprodução

Conselho de medicina

Esses senhores que dizem ser as vacinas ineficazes e favoráveis a cloroquina contra a Covid são opostos dos gênios ("CFM elege conselheiros antiaborto, contra CPI da Covid e a favor da cloroquina", Saúde, 9/8).

José Maria Pires do Nascimento (Manaus, AM)

José Hiran, presidente do CFM, reeleito como conselheiro, em audiência no Senado em junho - Geraldo Magela/Agência Senado

Debates

Hoje está assim ("Prefeito de Teresina agride adversário durante debate ao vivo na TV", Política, 10/8). Até mesmo agressão física está valendo. Ficou normal bater nos outros.

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Rio de Janeiro, RJ)

"Discussão sobre enchente histórica domina debate em Porto Alegre" (Política, 10/8). E estão corretos pois não foram feitas manutenções nas casas de bombas.

Ailton Souza (Cascavel, PR)

O candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB), à dir., e o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) participam de debate - @Band RS no Youtube/Reprodução

Reflorestamento

Fiz curso da ONG Formigas-de-embaúba pela Secretaria de Educação de São Paulo e plantei com os alunos na nossa escola municipal no Campo Limpo ("Miniflorestas viram oásis de mata atlântica em escolas públicas de SP", Social+, 10/8). Foi e está sendo ótimo, os alunos adoraram. Vamos regar e cuidar semanalmente. Por mais ações dessas.

Rodrigo Luiz Barbosa (São Paulo, SP)