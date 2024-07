Leitor diz que sigilo de cem anos é cheque em branco dado a desconhecido

Segredo de Estado

"Governo Lula decreta sigilo de 100 anos em declaração de conflito de interesse de ministro" (Política, 18/7). Eis que recorrem novamente a esse escândalo. A excrescência, tão condenada na administração bolsonarista, agora é reciclada pelo consulado petista, pois, na hora do vamos ver, do ataque aos princípios republicanos, não existe diferença ideológica, ali os extremos se encontram.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Eu achava que sigilo de cem anos era só para casos de segurança nacional. Agora se qualquer denúncia contra ministros não pode ser investigada é dar cheque em branco já assinado para qualquer estranho.

Luiz Norberto (Divinópolis, MG)

O presidente Lula, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Estratégia eleitoral

"Ramagem e Bolsonaro ignoram investigação da PF e discursam com foco em 2026" (Política, 18/7). Quem decide é o eleitor do Rio. Se eleger, não adianta reclamar.

Carlos Telles (Porto Alegre, RS)

Um aviso aos magistrados do Brasil: quando há impunidade, ocorre a obliteração da lei e ordem e isso é caminho para o crime organizado e a ruptura da democracia.

Rubens Gonçalves (Curitiba, PR)

Longevidade de mandatos

"Por que as maiores democracias viraram um clube da terceira idade?" (José Manuel Diogo, 17/7). Acho que, se você pensa em idade, deve se lembrar de uma coisa: carreira política leva anos, só candidatos fantoches têm carreira meteórica.

Alexandre Marcio (São Caetano do Sul, SP)

O fator idade para renovação de lideranças não é determinante para a construção de um mundo melhor e democrático. Líderes mais jovens como Milei, Bukele, Maduro estão construindo democracias? O foco na idade não responde o porquê do desinteresse dos jovens pela política, pelos estudos, pelo trabalho. Vale a pena aprofundamento no tema para sair do preconceito.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

Ânimo no mercado

"Algumas boas notícias na economia, para variar" (Vinicius Torres Freire, 17/7). Vamos limitar as emendas parlamentares e as desonerações. Então o ambiente fiscal melhora duradouramente.

José Fernando Marques (Brasília, DF)

Não foi em março que analistas financeiros decretaram a morte cerebral do Brasil e que as máquinas poderiam ser desligadas? O que fazemos com as análises deles agora?

Arruda Lima e Silva (Campina Grande, PB)



‘Taxadd’

"Sobre memes e justiça tributária" (André Roncaglia, 18/7). É uma injustiça, pois o Lula e os congressistas torram dinheiro, e as memes vão para cima do Haddad, que só quer arrecadar para fazer frente a elas. É como culpar o BC por juros altos, único recurso dele para evitar que a gastança turbine a inflação. Culpa-se o efeito e não a causa.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Tem alguma coisa fora da ordem com tanto aumento de arrecadação (em percentual em relação ao ano anterior), ainda temos que fazer contingenciamento.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Pane generalizada

"Falha em sistema da Microsoft gera apagão global; no Brasil, bancos têm instabilidade e voos atrasam" (Tec, 19/7). O que eu faço para minimizar este tipo de problema: eu recebo notificações da existência de atualizações; só faço a atualização alguns dias depois, se não acontece nenhuma notícia como esta.

Davi Ferraz (Recife, PE)

Monopólio é sempre um problema. Nada pode ser monopolizado, simples assim.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Só para mostrar o quanto estamos dependentes da tecnologia.

Marcus Bauer (Taquara, RS)

Violência sexual

"Menina que teve aborto negado tem risco de aborto clandestino e suicídio, diz funcionário" (Cotidiano, 18/7). A vida dela acabou e ninguém se importa. Em nome de quê? De uma sociedade medieval, atrasada e hipócrita. Brasil, país do fim do mundo! Libertem essa menina das mãos dos "carrascos do bem".

Marcelo Fernandes (São Paulo, SP)

É uma juíza que deveria ser exonerada porque decidiu contra a lei vigente.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Enquanto isso, uma incapaz segue abusada e usada por aqueles que deveriam protegê-la.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Índices

"Mortes violentas continuam em queda no Brasil, mas sobem em seis estados" (Cotidiano, 18/7). A política de segurança é basicamente estadual. A estatística mostra isso muito bem e não suporta tendências partidárias. Olha só para os estados com aumento, com governos diversos.

Hans Rauschmayer (Rio de Janeiro, RJ)