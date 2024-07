'Leis para prejudicar o pobre e o povo fluem com uma rapidez incrível', diz leitor sobre pauta anti-MST

Criminalização do MST

"Pauta anti-MST chega ao Senado e mobiliza bancada ruralista" (Política, 17/7). Se a lei abordar todos aqueles que se apropriam de terras públicas e privadas, associada a uma reforma agrária, será uma justa medida. É preciso considerar que as invasões às terras públicas são numerosas e praticadas por políticos, ruralistas e empresários.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

Uma pauta importante e que necessita ir à frente, para o cumprimento da ordem democrática.

Paulo Raulino (Teresina, PI)

Leis para prejudicar o pobre e o povo fluem com uma rapidez incrível. Se fosse para reduzir privilégios dos políticos, ficariam arquivadas por décadas.

Douglas Garcia (São Caetano do Sul, SP)

MST realiza, na ENFF (Escola Nacional Florestan Fernandes), em Guararema um ato em comemoração aos 40 anos do movimento - Zanone Fraissat/Folhapress

Comparecimento

"Governo Tarcísio contraria Nunes e confirma que mulher de prefeito registrou BO de violência doméstica" (Política, 16/7). Exemplo típico de que a violência contra a mulher atravessa todas as classes sociais!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Tem BO e ponto final. Cada um assuma sua responsabilidade!

Adilson Cortez (São Paulo, SP)

Viabilidade

"Tabata recorre a conselho com Huck e série sobre sua vida em tentativa de reação" (Política, 17/7). Começou bem, mas se perdeu em águas de equívoco. Desde sua estranha aproximação com Datena e PSDB, passando agora por um apelo emocional, típico de campanhas políticas ocas. Deixa de explorar sua representatividade como líder feminina e aposta em bandeiras inconsistentes.

Ricardo Luiz Marcello (São Paulo, SP)

Representa a centro esquerda lúcida, que sabe que um Estado puramente assistencialista só vai criar um povo dependente e sem capacidade de discernimento. É a inovação na política e na ética, preparada para pensar no Brasil e não no interesse partidário como os demais.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

Caráter pessoal

"Corregedor da PM de SP faz campanha contra Boulos em rede social; ‘Ele não’, postou" (Política, 16/7). A Polícia Militar se corrompeu e não tem moral para fazer campanha eleitoral. Tem que dar um basta nisso porque daqui a pouco estarão fazendo barreiras para impedir cidadãos de votar.

Chedes Pacheco da Silva (Florianópolis, SC)

Fenômeno

"Normalizar a ultradireita é inevitável" (Wilson Gomes, 16/7). Constatar o avanço da extrema direita é inevitável, mas normalizar não é. O que precisamos compreender é qual a conjuntura que levou ao avanço da extrema direita. Compreender o papel da imprensa, de campanhas digitais e midiáticas, da avalanche orquestrada de fake news, de operações tipo Lava jato e das ações de partidos políticos, é necessário.

Frederico de Souza Cruz (Florianópolis, SC)

Viés de confirmação

"Os idiotas da esquerda" (Mariliz Pereira Jorge, 16/7). Verdade. Tem uma parte da esquerda tão alucinada quanto os bolsonaristas. São bolsonaristas pelo avesso.

Felipe Moura Ramos (Belém, PA)

Só não concordei com o título, porque generalizou, mas o texto foi ótimo, refutou muito bem o erro da criação de teorias da conspiração.

Francisco Neto (Uberlândia, MG)

Ética

"Conteúdo de entrevista de Lula é antecipado ao mercado antes de divulgação pela Record" (Mercado, 17/7). A jornalista perdeu o que há de mais precioso no jornalismo: a ética, a isenção e a credibilidade. Em resumo: deixou de ser jornalista.

Marli Moras Garcia (Vitória, ES)

Não é sobre a fala do Lula, e sim sobre o privilégio que uma corretora teve sobre o resto do mercado de conhecer essa fala antes dos demais. Isso se chama "insider infomation" e nos países ricos dá até cadeia.

Marie Santos (Brasília, DF)

Corte de gastos

"Alemanha vai cortar ajuda militar à Ucrânia pela metade" (Mundo, 17/7). Já passou muito da hora de acabar com essa guerra.

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)

Seleção

"Santa Casa de Alfenas (MG) tratará de graça 50 pessoas com a chamada pior dor do mundo" (Saúde, 16/7). Considero a iniciativa como algo realmente bom. O doutor Carlos Marcelo é um profissional que tem trabalhado muito para a valorização do tratamento da dor já que é algo muito desprezado no Brasil. Parabéns.

Talvanio Jose de Oliveira (Varginha, MG)

Ponto de vista

"Era uma vez na América" (Ruy Castro, 17/7). Caríssimo Ruy, como você, creio que tudo é fantasia, todo o nosso Ocidente furioso. O real é o feijão aguado e o resto é sonho!

José Antonio Garbino (Bauru, SP)

Relação paternal

"Qual o lugar do padrasto?" (Vera Iaconelli, 15/7). Bom ver um assunto complexo e ao mesmo tempo delicado ser tratado com tanta sensibilidade. Além de muita habilidade, de "calibrar" a relação para não invadir espaços, ser padrasto requer uma tentativa legítima de gostar dos enteados. Ter sido padrasto antes de ser pai foi muito bom para mim e para o filho que veio depois. Esse papel é complicado, mas pode ser muito gratificante!

Luiz Borges (São Paulo, SP)

Quando presencio cenas de pais e mães se esquivando de suas responsabilidades, fico cada vez mais certa de que não ter filhos foi minha melhor escolha. Tive padrasto e foi muito boa a convivência, talvez por meu pai não estar vivo na época; só tenho boas lembranças do meu padrasto, não deve ser fácil ou talvez seja melhor lidar com filhos de terceiros. Certamente, a sensação de que não é problema seu, pode ser confortável.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)