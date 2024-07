'Pouca capacidade e na dificuldade procura sempre o atalho fácil de criar taxas', diz leitor sobre Haddad

Reputação

"PT diz que memes de ‘Taxadd’ não preocupam e que ministro ficará conhecido por reduzir impostos" (Painel, 15/7). Não adianta, vai ser sempre o nosso eterno Taxadd. Pouca capacidade e na dificuldade procura sempre o atalho fácil de criar taxas. Foi assim na prefeitura, o que custou a sua reeleição para um desconhecido. Mas é o único nome pós-Lula que o PT possui, daí o desespero e defendê-lo.

Marco Martins (São Paulo, SP)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante cerimônia de inauguração do Edifício Acadêmico e Administrativo da Escola Paulista de Política Econômica e Negócios (EPPEN), no campus Osasco da Unifesp

Ausência

"Apoiadores de Bolsonaro cantam ‘Trump vive’ em protesto esvaziado na Paulista" (Política, 14/7). Até o próprio Bolsonaro não compareceu ao ato esvaziado, promovido na Paulista pelos seus apoiadores. Sob qualquer pretexto, sua ausência vem a ser uma clara demonstração de declínio em suas ações políticas recentes. O "imbrochável" está no status de "incomparecível".

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Gravação

"Bolsonaro fala em acionar chefes de Receita e Serpro em prol de Flávio, indica gravação" (Política, 15/7). A vulgaridade dos diálogos de Bolsonaro com Ramagem, Heleno e as advogadas de seu filho não surpreende ninguém. A inação (ou ação?) de Augusto Aras tampouco. O que precisa ser esclarecida é a interferência do Estado para enterrar os crimes cometidos.

Paulo Bittar (São Paulo, SP)

O que me causa perplexidade é o servidor público, de qualquer escalão ou função, colocar o interesse do político acima do dever funcional! O político é transitório e o servidor público é permanente. A permanência foi outorgada pela Constituição nacional para bem servir a administração pública e não ao político de plantão.

Neli Faria (São Paulo, SP)

Isso é organização criminosa. O fato de ter se passado no topo do poder no país só agrava. É justo que nós brasileiros queiramos justiça. E logo.

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

Comunicação

"Conservadorismo não é fundamentalismo" (Juliano Spyer, 15/7). Para criticar a generalização sobre os evangélicos, faz se uma generalização sobre a esquerda... O melhor meio de se evitar generalizações como essa seria aqueles dentre os pentecostais que não se alinham ao fundamentalismo religioso, o uso político e a mercantilização da fé levantarem sua voz contra essa turminha do barulho.

Dilmar Oliveira (São Paulo, SP)

Se as pessoas do culto que eu sigo apoiam em peso políticos que fazem apologia ao estupro e defendem a tortura e assassinato de adversários, indo totalmente contra a doutrina cristã, o melhor que posso fazer é buscar um lugar em que eu consiga seguir de verdade os preceitos ensinados por Cristo. Passar pano e fazer vista grossa é pura hipocrisia religiosa e de princípios.

Victor Ivar van Halst (São Carlos, SP)



Negócios à parte

"Embaixador do Brasil na Argentina vai a Brasília debater relação bilateral" (Mundo, 15/7). Milei é louco, mas não rasga dinheiro. Lula é pragmático e não vai cair na polarização de idiotices. O Brasil está acima de tudo.

Neucir Valentim (São Gonçalo, RJ)

Procedimento negado

"Justiça nega aborto legal de adolescente de 13 anos após seu pai pedir manutenção da gravidez" (Cotidiano, 15/7). Num país civilizado, o estuprador estaria preso, a criança, após ter seu aborto feito num hospital público, teria apoio psicológico e iria para uma família capaz de protegê-la, e seu pai seria processado por ser conivente com o estupro de menor e tentativa de imposição de gravidez a criança. Brasil voltou para a Idade Média.

Fernanda Magalhães Lamego (Belo Horizonte, MG)

E há quem diga que educação sexual não seja importante. Ao invés de estudar e se preservar para terem filhos somente quando queiram, crianças e adolescentes brasileiras estão tendo as vidas estragadas por causa de um falso moralismo que só beneficia abusadores.

Adriana Santos (Macaé, RJ)

Espírito esportivo

Armand Duplantis, fenômeno sueco do salto com vara e favorito para a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, declara que vencer é o mais importante ("Armand Duplantis salta em Paris para quebrar recorde olímpico de Thiago Braz", Esporte, 15/7). Esse campeão subverte o espírito olímpico do barão Pierre de Coubertin, para quem a coisa mais importante nos Jogos não é ganhar, mas participar, assim como a coisa mais importante da vida não é o triunfo, mas a luta.

Luiz Fernando Schmidt (Goiânia, GO)

Direitos

"STF tem de preservar a reforma da Previdência" (Editoriais, 9/7). Como servidora pública aposentada do Estado, ao estabelecer a permanência da contribuição para quem já cooperou com o sistema previdenciário, não há definição mais certeira: trata-se de confisco. Além disso, contribuímos com alíquotas mais altas que trabalhadores do setor privado. O equilíbrio fiscal não deve focar apenas nos servidores, mas na execução de dívidas existentes e no combate a fraudes, sem sobrecarregar aposentados e pensionistas.

Maricler Real (São Paulo, SP)

Poluição sonora

"Reorganização do espaço aéreo reduz ruído de aviões que operam em Congonhas, diz FAB" (Cotidiano, 16/7). A operação do aeroporto de Congonhas reflete o atraso da cidade e do país.

Osmar Silvio Garcia Oliveira (Santos, SP)

Degustação

"O segundo vinho mais barato é a melhor pedida?" (Isabelle Moreira Lima, 15/7). Vamos parar com essa história de que se "investe" em um vinho. O correto é escrever "quanto quer gastar." Vinho não dá dividendos, vinho não será revendido. E um gasto pode (ou não) valer a pena.

Fried Ebe (São Paulo, SP)