Leitor diz que redes sociais intensificam conspiração de extremistas: 'Sempre puxando sardinha para o seu lado'

Desinformação

"Ataque a Trump é alvo de teorias conspiratórias à direita e à esquerda em grupos no Brasil" (Política, 18/7). É, as redes sociais deram voz aos idiotas extremistas que de má-fé ou ignorância, veem conspiração em tudo, e sempre puxando sardinha para o seu lado.

Talvanio Jose de Oliveira (Varginha, MG)

Essa discussão virou um cabo de guerra onde quem sai perdendo são todos os integrantes desse sistema polarizado como a pessoa que morreu no ataque.

Sinésio Brito (Mauá, SP)

O ex-presidente dos EUA Donald Trump durante a Convenção Nacional Republicana de 2024 no Fórum Fiserv em Milwaukee - Patrick T. Fallon/AFP

Violência contra mulher

"Brasil teve 1 registro de mulher estuprada a cada 6 minutos em 2023" (Cotidiano, 18/7). Esses números envergonham o país que não consegue evitar tanta violência contra mulheres. E dizem muito sobre os homens, que não respeitam os limites do "não é não". O machismo estrutural deveria ser combatido dentro de casa, pelos pais e nas escolas.

Leonilda Pereira Simoes (São Paulo, SP)

Ler essa matéria me deu um nó no estômago. Como estamos longe de ser uma nação civilizada!

João Pinheiro (São Paulo, SP)

Conselho profissional

"Conselho sem partido" (Sou Ciência, 17/7). Creio que a população leiga não percebe o mal que tais profissionais médicos causam com a desinformação que disseminam. Infelizmente, ao contrário do que pode parecer, tal desinformação não é fruto da ignorância dos "colegas", mas sim do conservadorismo reinante na classe médica.

Fernando Felipe Graciano (Joinville, SC)

Texto muito verdadeiro. Pior que o negacionismo antivacina chegou a um ponto que a taxa de vacinação caiu vertiginosamente, expondo a população ao risco de doenças já erradicadas no Brasil, como, por exemplo, o sarampo. Um retrocesso impensável.

Rosangela Silvestrin (Farroupilha, RS)

Muito triste ver o que estão fazendo com o CFM. Como médica, me sinto envergonhada pela atitude anticiência, a base da medicina, revoltada pelo envolvimento da instituição CFM com extremismos. A única saída é vencer as eleições, demitir essa diretoria pelo voto dos médicos e médicas.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Prorrogação do vínculo

"Gestão Nunes renova contrato bilionário com coletoras de lixo apesar de pendências" (Cotidiano, 17/7). Nem sei por que firmam contratos com exigências posteriores de investimento, já que as empresas não cumprem nenhuma das exigências e não são punidas. Deveria ser obrigatório que as empresas fizessem campanhas de conscientização sobre a separação do material sólido do material orgânico. Também, por óbvio, deveria haver redução de despesas se a própria população diminuísse o material a ser recolhido pelas contratadas.

Pedro Cardoso da Costa (São Paulo, SP)

Dúvidas sobre o equilíbrio

"Dólar sobe quase 2% após falas de Tebet reforçarem temores com fiscal" (Mercado, 18/7). Há mais de trinta anos, o Brasil só vem criando despesas bilionárias e nada em projetos de desenvolvimento para gerar riquezas e empregos para amortecer os gastos. O melhor investimento social é aquele que vai gerar uma fonte de rendas e empregos permanente.

João Leite (Osasco, SP)

Sinceramente, não invejo o Haddad... Está sempre apagando incêndio de coleguinhas.

Paulo Targa (Rio de Janeiro, RJ)

Consulta inusitada

"Como é que eu peguei isso?" (Drauzio Varella, 17/7). Como falar de um tema sério, sendo informativo e sem deixar de roubar umas boas gargalhadas do leitor. Eis aí o que o Drauzio nos ensina com muita habilidade...

Jose Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Item de cinéfilo

"O troar dos maxilares" (Ruy Castro, 18/7). No escurinho da sala, há ainda estorvos piores que o barulho das pipocas. Uma é o folgado ao lado, que indiferente ao aviso na tela, sempre se esquece de desligar o aparelho celular. Outra é a turma que acha que está no boteco para botar o papo em dia.

Walter de Souza Silva (Belo Horizonte, MG)

Escolha de parceiros

"Por que tantas mulheres são traídas por ‘golpistas emocionais’?" (Mirian Goldenberg, 17/7). Escapar de relacionamentos tóxicos depende de se saber e poder viver só. O outro deve complementar, e não cobrir buracos.

Eliana Cicarelli (São Paulo, SP)

Acho que no dia a dia as virtudes não se sustentam, pois existe a ilusão de que o relacionamento é garantido, já foi conquistado...

Blanda Donanzam (Coronel Fabriciano, MG)

Protesto local

"Será que turistas merecem pistola d’água na cara, como em Barcelona?" (Zeca Camargo, 17/7). O governo deveria limitar o número de turistas e criar medidas para que os aluguéis tornem-se menos onerosos. Mas evidentemente que jogar água na cara das pessoas não vai resolver, tende a agravar a situação, além dos habitantes da região ficarem com fama de xenófobos.

Leocádia Montalvão Caxias da Silveira (Caxias do Sul, RS)

As agências de turismo que incentivam essas hordas e os governos locais, inertes e ávidos por grana, são igualmente culpados. Penso que tudo se resolveria com educação, respeito, conhecimento, ética.

Mara Passos (São Paulo, SP)