Leitores indicam seus autores contemporâneos favoritos

Em homenagem ao Dia do Escritor, comemorado na última quinta-feira (25), a Folha perguntou aos leitores quais eram suas indicações de autores contemporâneos. Confira a seguir.

Amo a Elizabeth Strout. Adoro como ela cria personagens complexas, empáticas e cheias de vulnerabilidades. A escrita dela também é do meu número: consegue transmitir muito, com uma prosa simples e direta. E os assuntos? O extraordinário por meio do ordinário do cotidiano. Minha indicação é "Olive Kitteridge".

Rafaella Sabatowitch (Curitiba, PR)

Elena Ferrante. O fenômeno italiano vem atravessando gerações com uma onda literária que a gente não vê há um tempo. Se o que marca um autor ou autora é seu estilo, sua capacidade de nos mobilizar à leitura por como escreve, mais do que sobre o que escreve, Ferrante é marcante. Recomendo "A Filha Perdida".

José Maurício Cavalcanti Bazante (Recife, PE)

Conceição Evaristo. Porque ela é capaz de integrar no seu texto as memórias individuais e coletivas do povo negro brasileiro com ficção e uma narrativa poética. É uma produção que toca a alma dos brasileiros. Indico "Becos da Memória".

Simone Rodrigues Neves (Uberlândia, MG)

A escritora Conceição Evaristo na Flup 2023 - Divulgação

Jeferson Tenório que, sem dúvida, escreveu a obra do momento: "O Avesso da Pele". Seja por tratar do racismo estrutural no Brasil, seja pela linguagem coloquial e enredo envolvente. O autor chegou a ser censurado por parte do conservadorismo que, infelizmente, assola o país, numa ignorância típica de quem acredita que a terra seja plana.

José Carlos Mariano do Carmo (Florianópolis, SC)

Dalton Trevisan. Ele é o maior contista do mundo. É um dos maiores gênios de nossa literatura. O mestre da concisão. A elaboração de sua estética e estilística é exemplar.

Camila Alvares Pasquetti (Florianópolis, SC)

Itamar Vieira Júnior pela forma como construiu a trama, com riqueza de detalhes, na obra "Torto Arado". Um romance realístico sobre a vida sofrida do nordestino.

Juliana Christina de Souza Reis Silva (Uberaba, MG)

Joca Reiners Terron. Porque ele faz o que quer com o português, os temas dos livros são relevantes, a forma de contar as histórias é inovadora e tem respeito pela inteligência dos leitores dele. Recomendo "A Morte e o Meteoro". Escreve com ácido sulfúrico.

Maurício Quintella Tortosa (São Paulo, SP)

Raphael Montes. Narra os fatos com uma crueza social similar a Nelson Rodrigues. É o tipo do autor que suga sua atenção e fica difícil largar. Indico "O Vilarejo". Não importa se não seguir a ordem sequencial dos capítulos: tudo é caos, sangue e perdição.

André Bicudo Larrubia (Vinhedo, SP)

Mariana Salomão Carrara. Sua escrita é preciosa, nos faz reler diversas vezes os parágrafos recém-lidos, em uma tentativa de degustar lentamente as palavras belamente escritas. Indico "É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém".

Virgínia Catelan (São Paulo, SP)

Adriana Lisboa. É uma escritora que está atenta aos temas atuais, mas que é devedora de uma tradição singular entre os brasileiros, o lirismo do cotidiano, como Adélia Prado, Manoel de Barros e Manuel Bandeira. Recomendo "Todo o Tempo que Existe".

Larissa Dantas Oliveira (Brasília, DF)

Eliana Alves Cruz, porque "Água de Barrela" e "Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja" são minhas obras preferidas, temas difíceis, pesquisa rigorosa e uma escrita primorosa.

Maria do Socorro Branco (Rio de Janeiro, RJ)