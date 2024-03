Leitores comentam avaliação do governo Lula e crescimento da rejeição

Análise de gestão

"Quaest: Avaliação negativa do governo Lula cresce e atinge 34%; positiva é de 35%" (Política, 6/3). Foi um grande líder da década de 1980, mas perdeu a noção da mudança pela qual o mundo atravessa.

Henry Galbiatti (Belo Horizonte, MG)



O pior é que enfrentamos uma sequência de governos desastrosos eleitos democraticamente pelo povo, com dois impeachments e tragédias como o Bolsonaro. Lula precisa acabar com o populismo e com grupos oligárquicos que roubam dinheiro público. Falta coragem.

Hamilton Octavio de Souza (São Paulo, SP)



Foi o único capaz de nos livrar do Bolsonaro. Só por isso, já é herói.

Sonia Pereira Gomes (Santo André, SP)



Fomos inseridos novamente no cenário mundial, somos uma das maiores economias do mundo, com a tarefa enorme de proteção das reservas naturais do planeta, não é pouco. Lula é corajoso e isso é suficiente, pois as outras qualidades vêm depois dessa, que é crucial.

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

O presidente Lula durante encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez - Gabriela Biló/Folhapress

Cartel de empreiteiras

"Prejuízo bilionário gera desconfiança com retomada de obras da Petrobras pós-Lava Jato" (Política, 5/3). Seria muito bom que o Brasil aumentasse sua capacidade interna de refino e ficasse menos dependente das importações, sobretudo de diesel, pois é um preço que bate rapidamente na inflação devido ao fato da matriz de transporte nacional ser muito dependente do modal rodoviário. A engenharia não é o objetivo, mas sim a corrupção.

Tattiana Salles (Campos dos Goytacazes, RJ)

Investigação

"Câmara de SP deve votar abertura de CPI que mira padre Júlio na semana que vem" (Cotidiano, 5/3). Em meio a uma enxurrada de contratos emergenciais suspeitíssimos da prefeitura com empresas, os vereadores, que devem estar com bastante tempo ocioso, decidem investigar o padre. Que gente!

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)



O maior pecado desse padre foi acolher e da comida para pessoas pobres e moradores de rua, o que a sociedade não reconhece. Se ele tivesse ajudado e dado abrigo para cachorro de rua, a sociedade teria aplaudido ele. Ele seria um santo.

Marconi Rodrigues Cerqueira (Valparaíso de Goiás, GO)

Termômetro

"Trump quase vence Super Terça de ponta a ponta, com exceção de Vermont" (Mundo, 5/3). A democracia americana está na UTI, cada vez mais iliberal e extremista. Pior que esse modelo tende a ser exportado como nova onda.

Alexandre Rocha (Brasília, DF)



O mundo está cada vez mais horrível. Triste de nossa futura geração que não vai ter ideia de como diferenciar mentiras de verdades, ditaduras de democracias, violências de justiça, mal de bem.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)



Guerra Israel-Hamas

"Ajuda enviada pelo Brasil a palestinos fica retida na fronteira da Faixa de Gaza" (Mundo, 5/3). A retaliação do governo de Israel, ao impedir a entrada de água, comida e medicina, é o crime mais sórdido de punição coletiva contra civis indefesos.

Marina Gutierrez (Sertãozinho, SP)



Quem está expondo os palestinos ao massacre e à fome é o Hamas, que não liberta os reféns para que a guerra perca a sua mais importante razão para persistir. Existe um consenso entre os brasileiros de que a ajuda do nosso governo não é adequada, deveria se voltar para a nossa população mais pobre, exposta à fome, epidemias como a dengue, e calamidades como as enchentes.

Giselda Araujo (Brasília, DF)

Epidemia

"São Paulo decreta estado de emergência para dengue" (Mônica Bergamo, 5/3). Políticos nefastos vão barrigando até o problema explodir. Agora é jogar no colo da população.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)



Valorize professor e a educação que a dengue some e, junto com ela, gestores e políticos que a usam para sumir com recursos públicos. Simples: educação é tudo e professor é o mestre que aponta esse caminho.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)

Montadora

"Stellantis vai investir R$ 30 bilhões para desenvolver carros híbridos flex nacionais" (Mercado, 6/3). O mais divertido é ver a turma achando que o investimento de uma montadora tem a ver diretamente com o governo A ou B, sendo que esses investimentos começam a ser planejados muitos anos antes de serem anunciados e ainda serão aplicados ao longo de vários anos.

Rodrigo Castro (Belo Horizonte, MG)

Inquietações

"‘Sou um monstro ou isto é ser uma pessoa?’" (Mirian Goldenberg, 6/3). Que matéria boa de se ler! Nos acolhe, aquece o nosso coração. Conviva com os seus monstros, não se cobre e nem se julgue. E toca a vida adiante. Excelente!

Ednalva Vieira de Santana (Rancharia, SP)



Também tenho o hábito de me preocupar com tudo, desde criança. Nossa infância explica boa parte das angústias que sentimos, mas podemos mudar. Sempre.

Luísa Toledo (Nova Friburgo, RJ)