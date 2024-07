O que vi foi um espetáculo, diz leitora sobre abertura das Olimpíadas

Olimpíadas de Paris

"Abertura dos Jogos supera ameaças terroristas e sabotagem, mas sofre com a chuva" (Esporte, 26/7). Fazia tempo que não ficava mais do que duas horas em frente à TV. O que vi foi um espetáculo. Incluiu literatura, música, moda e todas as artes em geral. Vi inclusão, diversidade, alívio cômico, vi liberdade, igualdade, fraternidade e até eternidade.

Maria Aparecida (Sorocaba, SP)

Este papo de diversidade e inclusão nos esportes para mim tem que ser acompanhado de recordes. Do contrário, é mimimi. Desta vez foi um casal hétero a acender a pira. Na próxima vão incluir um trans, um gay, uma criança etc. Isso pouco me importa, só quero ver a competição.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)

Cerimônia de abertura dos jogos olímpicos Paris 2024 no Trocadéro - Mathilde Missioneiro - 26.jul.2024/Folhapress

"Uniforme olímpico escancara o preconceito dos descolados" (Marília de Camargo Cesar, 26/7). A colunista analisa o preconceito dos que empunham a bandeira da inclusão e parece ter razão nisso. Mas o uniforme é feio mesmo.

Deborah Teixeira (Recife, PE)

Esteticamente, esse uniforme pode não ser o mais bonito, mas está longe de ser feio. Na verdade, ele é o que mais representa o Brasil. O brasileiro não costuma usar blazer, terninho ou chapeuzinho de turista, como já vimos em outras cerimônias de abertura. Eu me sinto muito mais representado e identificado com esse uniforme do que com um estilo artificial, feito para agradar estrangeiros.

Joel Bento (São Paulo, SP)

Violência

"SP tem queda de roubos, furtos e homicídio; latrocínios sobem" (Cotidiano, 25/7). Não temos um plano de segurança, apenas truculência e, portanto, a morte de alguns inocentes.

Roberto Foz Filho (Jundiaí, SP)

Guerra Israel-Hamas

"‘Não vou me silenciar’, diz Kamala a primeiro-ministro de Israel sobre Gaza" (Mundo, 25/7). Os EUA sempre apoiaram as carnificinas realizadas por governantes que atendem seus interesses. No caso de Israel, é o grande e único aliado no Oriente Médio há anos, um puxadinho do Pentágono que os EUA pagam e muito bem.

Sergio Roberto Ortiz Nascimento (Vicentina, MS)

Eleições na Venezuela

"Ex-presidentes se dizem impedidos de ir à Venezuela por regime de Maduro" (Mundo, 26/7). Alguém ainda acredita na lisura das eleições na Venezuela e em outros países onde não se tenha a condição de contar e auditar os votos?

Arnaldo Facciotti (São Paulo, SP)

A Venezuela é um país soberano e tem o direito de fazer sua eleição.

Raimundo Alvaro Campos de Lima (Manaus, AM)