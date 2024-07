'O povo paulista foi excluído do debate da privatização da Sabesp', diz leitor

Sabesp

"Privatização da Sabesp gera críticas por valor arrecadado e dúvidas sobre tarifa" (Mercado, 23/7). Discutimos muito pouco o porquê da privatização de uma empresa lucrativa e eficiente. O povo paulista foi excluído do debate da privatização da Sabesp. Não houve plebiscito. O governador Tarcísio não quis ouvir a opinião dos paulistas.

João Alberto Nassif (São Paulo, SP)

O problema não é apenas o prejuízo do contribuinte paulista com subavaliação do valor da privatização que não teve concorrência, tão apregoado pelos que defendem simplesmente o livre mercado, mas também a tarifa para o consumidor, essa redução só valerá até que o fundo com a privatização existir, depois que acabar, o monopólio privado poderá impor um tarifaço.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante cerimônia que marca a conclusão do processo de desestatização da Sabesp - Danilo Verpa/Folhapress

Voa, Brasil

"Governo lança primeira fase do Voa Brasil com passagens para aposentados" (Mercado, 24/7). É estarrecedor que num país, que levou de volta 9 milhões de compatriotas à fome, o governo do PT, que havia zerado essa tragédia, agora no governo 3.0, possa promover um programa populista como esse. É ultrajante ver o governo dar dinheiro para as aéreas. Lula, acorda!

Denize Barbosa Lial (Santa Bárbara d’Oeste, SP)

Achei bacana. Contudo, a este preço de R$ 200 vai limitar os estados que os brasileiros participantes deste grupo poderão ir. A passagem mais barata para quem mora em SP é para os estados vizinhos: MG e RJ. O incentivo é pouco, mas já ajuda.

Gustavo Bozola (Socorro, SP)

Jaquetas bordadas

"Bordadeiras rebatem críticas nas redes ao uniforme do Brasil nas Olimpíadas: ‘Preconceito com Nordeste’" (#Hashtag, 23/7). Belos bordados. Parabéns às nossas queridas bordadeiras que são um patrimônio cultural do Brasil. Espero que os críticos, especialmente os que vão representar o país nas Olimpíadas, façam a sua parte!

Celso Acacio Galaxe de Almeida (Campos dos Goytacazes, RJ)

Segundo minha filha, que é estilista, os bordados estão ótimos, mas as saias, a combinação de cores e o conjunto ficaram sofríveis, sem criatividade e beleza estética. A mim, parece que realmente merecíamos coisa melhor.

Emanoel Tavares Costa (São Paulo, SP)

Querem que digam que os uniformes são lindos e elegantes? Independentemente de onde foram feitos, mostram descaso para com os atletas.

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)

‘A Cara da Democracia’

"Pesquisa mostra o lado conservador do país" (Elio Gaspari, 23/7). A pandemia de Covid foi um dos principais desafios durante o mandato de Bolsonaro. Sua postura contra as vacinas e a promoção da cloroquina foram merecida e amplamente criticadas por especialistas em saúde e pela comunidade científica. A percepção pública de uma gestão ineficaz da pandemia pode ter contribuído para a perda do apoio popular. Com razão, muitos brasileiros viram a resposta do governo como inadequada, o que causou impacto negativo à sua popularidade. Gaspari tem razão.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Pesquisa e análise perfeita. O povo brasileiro é, por si só, muito conservador. Lula não venceu em 2022, foi o Bolsonaro que perdeu. Se não falasse tantas bobagens ou se a direita tivesse um candidato mais centrado, com certeza venceria. Esse discurso atual da esquerda não cabe na nossa sociedade. A popularidade do Lula é o último refúgio da esquerda.

Marco Martins (São Paulo, SP)



Xenofobia

"Os brasileiros que mudam de nome no Japão para evitar preconceito" (Mundo, 24/7). Estrangeiros são tratados como estrangeiros em qualquer lugar. Do Japão aos EUA, não importa onde nasceram: se parecem estrangeiros vão ser para sempre tratados como imigrantes. A xenofobia está em todo canto.

Rodrigo Caldas (Recife, PE)

Eleições nos EUA

"Eu sei que Kamala Harris pode vencer Trump nas eleições dos EUA" (Mundo, 24/7). Isso é o que eu chamo de apoio. Hillary coloca todo o peso da reputação dos Clinton a favor de Kamala. Aguardo o que os Obama têm a dizer.

Franco Oliveira (São Paulo, SP)

"Chances de Kamala vão além do fato de não ser Biden" (Bruno Boghossian, 23/7). Os EUA e o mundo precisam da jovialidade madura de Kamala. Já temos homens, brancos, velhos, ricos e reacionários o suficiente no poder, com os resultados desastrosos de sempre.

Marcelo Fernandes (São Paulo, SP)