Na sua opinião, leitor, deve haver limite de idade para ser presidente?

Neste domingo (21) o presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição Joe Biden renunciou à corrida eleitoral contra o republicano Donald Trump, endossando sua vice em exercício, Kamala Harris.

Antes de sua desistência, Biden foi alvo de questionamentos públicos sobre a sua capacidade de governar devido à idade, 81 anos. Por outro lado, parcela dos que comentam as eleições nos EUA alegam que apontamentos configuram preconceito usado de forma política para abater o representante do Partido Democrata. Ao mesmo tempo, seu então adversário Trump, 78, não é alvo de questionamentos do tipo.

Joe Biden e Donald Trump participam do primeiro debate presidencial das eleições de 2024 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP) - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

O debate surgiu entre comentários no site do jornal e nas redes sociais. Conte para a Folha: você acha que deve haver limite de idade para ser presidente, seja nos EUA ou no Brasil? Responda neste formulário. Algumas respostas poderão ser publicadas no site e nas redes sociais do jornal.