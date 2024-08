Leitores comentam o que gostariam de ter feito diferente em seus primeiros namoros

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores o que eles gostariam de ter feito de diferente em seus primeiros relacionamentos amorosos. Confira algumas respostas a seguir.

Teria terminado bem antes. Era muito nova (16 anos), não era o momento de levar nenhum compromisso tão a sério. Namorar cedo só adianta problemas da vida que adolescente não tem estrutura emocional para lidar.

Aline Sabino Cavalcanti (Rio de Janeiro, RJ)

Daria maior prioridade ao relacionamento e não seria tão imaturo Algumas pessoas "nascem" prontas para um relacionamento, outras só aprendem com o tempo e a dor... O mais importante na vida é o amor recíproco.

Rangel de Sena dos Santos (Guaratuba, PR)

Beijaria mais, me aventuraria mais, deixaria que a amizade tivesse mais liberdade, o riso frouxo, sem tanta preocupação com o futuro. Pensava que tinha que dar certo, que tinha tempo para casar, que tinha que observar tantas coisas e dar conta de outras. Era só para ser bom e se divertir!

Suzana Dias Martins Andriolo (Rio de Janeiro, RJ)

Leitores falam sobre seus primeiros relacionamentos: imaturidade, dependência emocional e falta de paciência são alguns fatores citados - Catarina Pignato

Usaria menos redes sociais e continuaria mandando e escrevendo cartas. Como cartas são memoráveis, o sentimento que tínhamos em escrever era lindo.

Giovanna Rosa Magalhães (São Paulo, SP)

Meu primeiro relacionamento foi construído dentro de um grupo de jovens da igreja, no qual o tempo inteiro eu sentia que precisava me diminuir para caber no mundo do meu namorado. Perdi amigos, mudei minhas roupas, tive que parar de frequentar outros lugares para "honrar" meu "namoro santo". Hoje não me permito mais tentar ficar em espaços que não me cabem e com pessoas que não se orgulham e ou não defendem minha individualidade.

Vitória Cassimiro Marques (Goiânia, GO)

Menos ciúmes, mais liberdade, menos possessão, porque foram claros indicativos do fim

do relacionamento.

Erick Matheus Magalhães Ramos (Rio de Janeiro, RJ)

Não deixaria de fazer as coisas sozinha, com o momento reservado só para mim. Porque é preciso manter a própria identidade, a autonomia e a autodeterminação, a fim de ter em mente que consigo, se necessário, viver sozinha. Ter solitude é imprescindível para toda mulher manter a segurança.

Adélia Marilene Emmel (Vera Cruz, RS)

Deixaria claro a forma como quero e mereço ser tratada. Porque num primeiro relacionamento estamos, geralmente, com a visão muito ofuscada pela paixão, pelo encanto com a pessoa. E nos esquecemos do que nós queremos para o nosso bem-estar e só pensamos em quanto queremos o outro.

Nathalia Gomes (Nossa Senhora do Socorro, SE)

Como mulher, centraria menos o homem e a relação como um todo em minha vida.

Camila Ramalho Rolim Martins (Itajaí, SC)

Ter sido não tão turrão, deveria ter conversado mais. Não fui insistente e paciente o suficiente.

Anísio Franco Câmara (São Paulo, SP)

Não seria tão permissiva e submissa.

Sirlene Vicente de Jesus (Aripuanã, MT)

Começar o namoro em si. Não estava apaixonada, estava apaixonada pela ideia de ter alguém apaixonado por mim. Apenas causei frustração por causa de meus sentimentos não resolvidos. Namorar por carência é arrumar uma armadilha para os dois envolvidos.

Julia Braz Martins (Ipatinga, MG)