Leitores elogiam e questionam queda da taxa de desemprego

Queda da taxa

Quanta diferença da tragédia dos últimos quatro anos ("Desemprego cai em 15 estados no segundo trimestre; veja ranking", Mercado, 15/8). Esse é o efeito de um governo que trabalha, que tem planejamento.

Francisco José Bezerra de Menezes (Fortaleza, CE)

Não me conformo ao ler essas matérias sobre declínio da taxa de desemprego. Não dá para não pensar que essa ênfase tem a ver com o período eleitoral. Tenho vários jovens qualificados na família, mestrado, pós e não estão conseguindo colocação. Às vezes, nem sequer são chamados para entrevistas.

Daisy Santos (Aracaju, SE)

Redes hoteleiras organizaram, via Sinhthoresp (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis Bares Restaurantes de São Paulo) um feirão de vagas, na sede do sindicato, em 2022 - Zanone Fraissat - 13.jul.22/Folhapress

Tempo é dinheiro

Assino embaixo e aplaudo ("O câncer do descaso com o tempo alheio", Rodrigo Zeidan, 16/8). É muita pretensão alguém agir como se seu tempo fosse mais importante do que o dos outros. Quando o trânsito me atrasa, mando mensagem sempre, avisando a hora de chegada. Civilidade é a base do convívio social.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

O que mais me irrita são as consultas de médicos e dentistas, que nunca atendem no horário marcado, mesmo sendo pago particularmente. Nos planos de saúde, nem pensar, pois atendem uma multidão.

Antonio Carlos Nogueira (Fortaleza, CE)

Qualidade da educação

"Cem escolas do país com maior desempenho nos anos iniciais são do Nordeste" (Educação, 14/8). A matéria é uma luz no fim do túnel. Um dia o Brasil sairá deste oceano de lama em que se encontra.

Humberto Giovine (Erechim, RS)

A educação não é panaceia. Não se trata de remediar os males da sociedade. Educar sempre foi um ato preventivo e projetual. As avaliações de desempenho de aprendizagem, como o Ideb, deveriam servir como diagnósticos e prognósticos. Não basta apenas identificar a condição do processo de aprendizagem, urge, sobretudo, projetar um futuro com esperança de melhoras.

Luís Fabiano dos Santos Barbosa (Bauru, SP)

Equidade

"Ações afirmativas compensam hegemonia branca nas instituições" (Cida Bento, 15/8). Urgente que pensem a questão de ações afirmativas neste concurso. A história do bairro da Liberdade é um marco triste do nosso passado e dar a chance de nossos irmãos indígenas e pretos cuidarem desse memorial é só uma pequena reparação a todas as crueldades impostas a eles de maneira descarada ou velada desde sempre.

‘Quero resultados’

"Lula diz não reconhecer Maduro vitorioso e agora sugere nova eleição na Venezuela" (Mundo, 15/8). Essa fala de Lula é uma descabida intromissão em assuntos internos da Venezuela.

Leopoldo Paulino (Ribeirão Preto, SP)

Regimes autoritários, seja direita ou esquerda, não são democráticos, por isso novas eleições não se justificam. A questão que fica é quem irá destituir essa farsa chamada Maduro?

Thiago Jorge (Lebon Régis, SC)

Será que o Lula teria aceito a gente refazer a eleição até o Bolsonaro ganhar? ("Ideia de nova eleição é ruim e vira chacota na Venezuela", Marcos Augusto Gonçalves, 15/8) Ou é só no país dos outros que a falcatrua tem méritos?

Alessandra Marçal (São Paulo, SP)

Exemplos

O Brasil carece de personagens edificantes como Biles, Jordan e Rebeca. No futebol, que é o esporte mais popular do país, alguns jogadores são inescrupulosos, fiteiros, mentirosos e exibicionistas ("O pódio e o futebol", Drauzio Varella, 15/8). Não respeitam os juízes e são indisciplinados.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

Os atletas e dirigentes do futebol no Brasil e em outros países subdesenvolvidos levaram essas barbaridades às últimas consequências. Como resultado, nem participamos das Olimpíadas no masculino. E com os sites de apostas, só piorou.

Osmar Silvio Garcia Oliveira (Santos, SP)

Data comemorativa

"Aluna com duas mães é obrigada a participar de evento de Dia dos Pais em escola de PE, diz família" (Cotidiano, 14/8). Sempre achei que Dia dos Pais e Dia das Mães não devem ser comemorados em escola, mas em família. São datas tristes para muitas crianças e temos que pensar em todas que estão ali e não somente em algumas.

Rosmari Prates (Canoinhas, SC)

Continuidade

Apesar de não me arrepender por não querer tê-los ("Nunca estamos prontos para ter filhos", Flávia Boggio, 15/8), sempre me pergunto quem ganha mais: quem tem ou quem não tem filhos? Continuo achando que fiz a escolha certa, mas os pequenos enriquecem a vida dos pais, muitas vezes fortalecendo a estrutura moral e emocional. Mas, depois que crescem, são os mesmos monstrengos que nós. Fico com a frase do Machado de Assis, que diz: não deixo a ninguém o legado da miséria.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)