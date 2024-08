Leitor elogia pesquisa de sistema imune de plantas: 'Não dá mais para separar produção de sustentabilidade'

Sistema imune

"Após encontro com vassoura-de-bruxa, Paulo Teixeira quer entender como plantas se defendem" (Ciência, 14/8). Sem dúvida, entender os mecanismos de defesa das plantas é fundamental. A diminuição do uso de pesticidas implica conquista a ser comemorada, pois impacta negativamente a saúde de pessoas e o meio ambiente! Não dá mais para separar produção de sustentabilidade. Além disso, como protagonista da produção e exportação, o Brasil precisa de sustentabilidade!

Joiran Souza Mendes (Irecê, BA)

O pesquisador Paulo Teixeira, 37, observa planta de tabaco selvagem sob luz ultravioleta no Laboratório de Genética e Imunologia de Plantas da Esalq-USP, em Piracicaba - Eduardo Knapp/Folhapress

Fora do rito

"Moraes escolheu concentrar poder em vez de corrigir vícios" (Bruno Boghossian, 13/8). Durante o período eleitoral, é necessário agir rapidamente. Além do mais, os prazos no TSE são diferentes. Nunca a democracia foi tão atacada. Tínhamos uma PGR que não funcionava. Coube ao Alexandre de Moraes fazer o que tinha que ser feito.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

No caso do PGR inerte, não havia muito o que o Moraes pudesse fazer, a não ser ocupar mesmo esse lugar. Mas sua sanha censória contra sites, blogueiros e até revistas mostra a necessidade de voltar à normalidade. Afinal, hoje existe um PGR.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Não dá para não concordar com o artigo do colunista Thiago Amparo ("Moraes não é Moro", 14/8). A iniciativa da Folha de publicar as mensagens é salutar, mas sem uma explicação mais detalhada estará jogando pérolas aos porcos golpistas que queriam minar a democracia no 8/1.

Pedro Valentim Benedito (Bauru, SP)

Matar com um tiro ou matar a pauladas. São situações distintas. Ambas significam a mesma coisa: matar alguém. Moraes é um abusador, pois se veste impunemente de juiz, MP e polícia.

Miro Costa (Brasília, DF)

Comparativo

"Desempenho da educação tem leve alta nos anos iniciais e queda nos finais; Brasil segue abaixo do pré-pandemia" (Educação, 14/8). É preciso investimento, orientação e cuidado. Fui professora por mais de 50 anos, nos níveis de educação básica e superior. Hoje a formação de professores na modalidade EAD é uma calamidade. Obtém-se o diploma com facilidade, mas não se vivenciam as dificuldades de aprendizagens e não se aprofundam nas leituras e pesquisas.

Maria Ines Boldrin (Bauru, SP)

É preciso ter metas claras, factíveis e realizáveis para elevar o Ideb das escolas, públicas e privadas brasileiras. De acordo com os dados, o sistema mostrou certa resiliência ao não cair tanto no nível da avaliação, quando comparado aos níveis pré-pandemia. Não é algo para se comemorar, mas vislumbra que o sistema educacional tem resiliência e capacidade de melhorar.

Alexandre Fonseca Junior Matos (Niterói, RJ)

Liberdade religiosa

"Justiça barra inauguração de estátua de Lúcifer em Gravataí, no RS" (Cotidiano, 13/8). Sou cristão, mas não me incomodo com as crenças alheias. Tudo pode ser permitido, desde que o respeito ao outro não seja prejudicado.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)

Violência sexual

"Em alta no Brasil, registros de estupro aceleram entre crianças até 4 anos" (Cotidiano, 13/8). O acesso livre à pornografia pelo celular, em cenas que degradam as mulheres, desencadeia a perversidade desses homens criminosos. Os números de estupros, feminicídios e assassinatos de crianças aumentaram nos últimos anos de maneira exorbitante porque a cultura da pornografia misógina se disseminou violentamente com a popularização dos smartphones. Políticas de educação sexual e para o consentimento precisam ser pensadas.

Keli Pacheco (Guarapuava, PR)