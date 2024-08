Leitores lamentam morte de Silvio Santos: 'Parece a perda de alguém da família'

Adeus, Silvio

"Morre Silvio Santos, figura mitológica do SBT e da televisão brasileira, aos 93" (Ilustrada, 17/8). Parece a perda de alguém da família. É muito estranho. Só em situações assim a gente entende a importância de uma pessoa em nossas vidas, ainda que distante.

Márcio Marques Alves (Rio Verde, GO)

Simbiótico com a nossa história.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)

Do mundo não se leva nada, mas, no caso de Silvio Santos, muito ao mundo ele deixa. Um homem que, em sua grandeza, fez questão de partir de forma singela.

Jose Roberto Machado (São Paulo, SP)

Comunicador excepcional, e deixou um legado, isso é para poucos.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Em casa, no domingo, sempre tinha macarrão e programa do Silvio Santos. Com erros e acertos, ele foi o melhor do que quis ser.

Vagner Fernandes (São Paulo, SP)

Não assistia, mas adorava. Um ícone. Faz de conta que não morreu,como a Hebe, o Jô, o Chico Anysio...

Fabiana Seppe Laforga (São Paulo, SP)

Sempre alegre. Deixará saudade.

Zelis Pereira S. Junqueira (São Paulo, SP)

Para mim, o maior brasileiro da história recente. Pessoas como Silvio são raríssimas.

Colombo Melo (São Paulo, SP)



Operações encerradas

"X de Elon Musk culpa Moraes e anuncia fechamento de escritório no Brasil" (Política, 17/8). Brasil se tornando pária internacional novamente . O governo fez um vexame no caso Venezuela. Agora o STF com esse papelão do Alexandre de Moraes. Vergonha alheia.

Douglas Fiorotto (Campinas, SP)

Isso me parece uma manobra para se esquivar de cumprir decisões do STF. Sem ninguém para sofrer na pele aqui, poderão aprontar impunemente.

Salvador Pereira Vicente (Uberlândia, MG)

Plataformas que tentam erodir nossa corte constitucional e instituições que não atendem a seus interesses não têm lugar no país. X propaga o ódio a minorias e a misoginia, a cara de seu dono.

Fernanda Magalhães Lamego (Belo Horizonte, MG)

Política externa

"Só haverá democracia se Maduro deixar poder" (Editoriais, 16/8). Maduro é intragável, mas os EUA são piores. "Defesa da democracia" é, a depender da história de cada país e dos interesses geopolíticos em jogo, uma figura do velho moralismo. A única posição soberana que o Brasil pode ter sobre a Venezuela é: que ela se decida sozinha.

Fábio Nascimento (Uberlândia, MG)

Cada semana o Lula inventa uma narrativa diferente para tentar manter seu aliado preferido no poder, por isto todo este teatro semanal. Está tentando ganhar tempo com suas lorotagens habituais.

Paulo Roberto Hasse (São Paulo, SP)