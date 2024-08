Leitores comentam atuação de Moraes no TSE: 'Isso precisa ser investigado ainda mais'

Fora do rito

"Moraes usou TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens" (Política, 13/8). Um verdadeiro escândalo. Moraes utilizando o TSE em favor próprio. Utilizando do trabalho de assessores para construírem "provas" direcionadas, em claro tom de perseguição aos que ele considera adversários políticos. O Senado tem que agir. Isso sim é um ataque à nossa democracia. Isso precisa ser investigado ainda mais.

Natan Monteiro (Salvador, BA)

É isso. Jornalismo investigativo. E tem muito osso embaixo desse angu.

Ivar Saldanha (Salvador, BA)

Depois da Abin paralela, temos o TSE paralelo.

Onde está o erro em pedir relatório de redes sociais que atentam contra o TSE e as urnas quando um bando de esquisitos fazia isso?

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)



E usou bem usado. Parabéns ao ministro. Craque que a democracia no Brasil deve muito.

Marcus Guedes (São Paulo, SP)

Candidatura

"Pablo Marçal é ameaça real" (Mariliz Pereira Jorge, 13/8). Mais uma evidência de que a mediocridade é contagiosa. Os discursos de ódio despertam o pior das pessoas que acefalamente idolatram quem expõe sua prepotência e ignorância. Tristes dias que vivemos.

Makoto Shimizu (Peruíbe, SP

A polarização política caminha a largos passos para uma inevitável guerra civil. Não importa se você é canhoto ou destro: o errado é sempre o outro. Existe uma luta (imaginária) entre o bem e o mal na cabeça desse povo. Duro é saber qual dos dois líderes das seitas de fanáticos que acreditam em tudo, consegue ser o pior. Estou fora.

Volnir Pontes Junior (São Paulo, SP)

Confronto

Essa legislação eleitoral contorcionista, montada nos últimos 30 anos pela coligação PT-PSDB-MDB, que admite mais de 30 partidos, impediu a participação das candidatas mais preparada: Marina Helena. Neste contexto ("Boulos e Marçal trocam ofensas, e agressões seguem nos bastidores de debate", Política, 14/8), realmente nada a estranhar o "efeito" que faz uma carteira de trabalho nesse ambiente eleitoral...

Tito Bernardi (Indaiatuba, SP)



Somos um país com baixo nível educacional com uma população altamente suscetível à desinformação. Vejo que estamos em plena espiral rumo a uma sociedade cada vez mais desagregada de interesses comuns e simpática a autocratas. Merecemos nossos políticos.

José Miranda (São Paulo, SP)



Até parece que os dois são iguais. Vejam bem a civilidade (ou falta dela) de um e de outro... Falsas simetrias neste jornal!

Heloísa Matos Lins (Paulínia, SP)



Crise na vizinhança

"Lula sugeriu convocar nova eleição na Venezuela para contornar crise" (Mundo, 13/8). Se houve fraude ou não, se Maduro é ditador ou não, é problema dos venezuelanos. Qualquer exigência externa às instituições venezuelanas para provar os números fornecidos por elas é intervenção, que até nossa Constituição proíbe. É a tal da autodeterminação dos povos.

José Soares de Aquino (Uberlândia, MG)



Votei no Lula devido ao Bolsonaro, mas isto é patético. Se não pode ajudar, saia do problema, simplesmente não reconheça o governo Maduro e deixe o palco.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)

Atividade física

Que texto necessário e cheio de graça! Quase sempre estive com o peso acima do padrão e, na juventude ("Pandemia me fez perceber que exercícios não servem só para emagrecimento", Não Tem Cabimento, 12/8), fiz de um tudo para emagrecer. Porém, hoje meu objetivo é o bem-estar e envelhecer com saúde/qualidade de vida, o que mudou totalmente minha relação com a atividade física.

Patricia Cypriano (São Paulo, SP)

Categoria

"Verdade embalada com uma mentira" (Mauricio Stycer, 24/7). Toda vez que eu vejo alguém falando que reality show não tem roteiro eu lembro da Camila Fremder reclamando da invisibilidade dos profissionais do setor. Reality tem roteiro, sim, gente, só que é feito após a gravação, a partir das situações reais. Onde tem edição, tem roteiro, tem história sendo contada.

Mariana de Amorim Borges (São Paulo, SP)

Aparência

Todo mundo tem uma imagem pré-concebida a respeito da aparência das pessoas em correlação com a idade ("As aparências enganam: ‘você parece mais jovem’ é elogio?", Mirian Goldenberg, 14/8), e isso vai mudando com o tempo. Nossos pais tinham sinais de envelhecimento bem mais precocemente que nós, basta olhar fotos e vídeos antigos.

Marcio Machado (São Paulo, SP)



Sempre fiquei felicíssima por aparentar menos idade do que tenho. Hoje, já me questiono e, numa última vez, falei: "obrigada, acho". Se queremos ir contra o etarismo, acho que faz sentido dizermos e assumirmos nossa idade, não? Acabei de fazer 45.

Renata Natacci (São Paulo, SP)

Santuário

"Justiça barra inauguração de estátua de Lúcifer em Gravataí, no RS" (Cotidiano, 13/8). Sem querer ser o advogado do diabo, a decisão cheira a enxofre, digo, violação de direitos fundamentais. O direito brasileiro não exige que as instituições religiosas se constituam em associações; os lugares de culto independem de autorização pública. O motivo, real, foi dado pelo prefeito: o fato gerou uma reação violenta e ameaças. O que ele deveria fazer? Proteger o lugar de culto, e não impedir a realização da cerimônia.

Marcus Vinícius Xavier de Oliveira (Porto Velho, RO)