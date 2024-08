Leitores elencam bandas que gostariam que voltassem aos palcos

Após o anúncio do retorno da banda inglesa Oasis aos palcos, previsto para 2025, a Folha perguntou aos leitores qual grupo musical eles gostariam que voltasse a tocar, interrompesse hiato ou lançasse músicas novas. Confira a seguir algumas respostas.

Led Zeppelin. É uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e possui três dos quatro integrantes em condições de se apresentar.

Thiago Cury Ribeiro da Silva (Uberaba, MG)

Show do ex-vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, no palco Skol, no primeiro dia do festival Lollapalooza, em 2015 - Eduardo Anizelli - 28.mar.15/Folhapress

Fifth Harmony. Sinto falta dos momentos divertidos entre as meninas e a energia caótica no palco. Elas tinham um figurino, R$ 1 e um sonho.

Amalie Marie de Lima Silva (Recife, PE)

The Smiths. Por ter sido uma banda icônica, com músicas que marcaram os anos 1980 e 1990.

Anderson Garcia da Costa Araujo (Rio de Janeiro, RJ)

Pink Floyd, pelos shows de altíssimo nível, composições belíssimas, afinação impecável. Acompanhou a minha juventude.

Ana Maria Gutierres Sasia (São Paulo, SP)

Se eu tivesse a capacidade de transcender o tecido da realidade e trazer dos mortos Moraes Moreira, a banda cujo retorno eu aguardaria seriam os Novos Baianos. São uma entidade cósmica, um ponto singularíssimo no Universo.

Caio da Costa Navajas (Brasília, DF)

Engenheiros do Hawaii. Todos os integrantes estão na ativa, tocando as músicas da banda. Certamente haveria um grande público que lotaria os shows de um retorno, até porque nem todos os fãs tiveram a oportunidade de ver a formação clássica ao vivo.

Valsi Mazzetto Junior (Curitiba, PR)

Creed. Uma banda que arrebatou fãs no início dos anos 2000 com pegada romântica e timbre do Scott Stapp. Ouvia as músicas nas idas para o colégio e nos intervalos.

Cicero da Conceição Borges (Rio de Janeiro, RJ)

System of a Down. Pela qualidade do show.

Daniella Castanheira (São Paulo, SP)

The Clash. Porque foi a única banda que valeu a pena. O álbum "London Calling",que foi eleito diversas vezes o melhor de todos os tempos,inclusive pelo Folhateen na coluna Escuta Aqui, em 1999.

Carlos Roberto de Moraes Júnior (São Paulo, SP)

The Smiths. Lembra uma ótima época musical. O álbum "The Queen is Dead" é o meu favorito.

Marcelo Waldrigues Pimentel (Curitiba, PR)

One Direction. Foram a primeira e última boy band de sucesso estrondoso que a minha geração viu antes da explosão do fenômeno k-pop.

Vinícius A. Arruda Albuquerque (São Luís, MA)