Leitora diz que, apesar de superestimado, Oasis é melhor que 90% da produção musical atual

Oasis

"Volta do Oasis é farsa? Definitivamente. Vale a pena? Talvez" (Ilustrada, 27/8). Pura jogada de marketing, de uma banda que se manteve requentada ao longo dos anos até essa data. Para quem gosta, prato cheio. Para quem teve as bandas geniais e genuínas anteriores, nada foi visto e nada há para ver. O risco é acabar mostrando de forma bem rápida por que debandaram e por que não fizeram falta por tanto tempo.

Joao Pinheiro (São Paulo, SP)

Superestimado, mas mesmo assim, melhor do que noventa por cento da produção musical atual.

Paula Faria (Palmas, TO)

Os integrantes da banda inglesa Oasis, a partir da esquerda, Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell, Liam Gallagher, posam antes do show em Hong Kong, em 2006 - Paul Yeung - 8.mar.06/Reuters

Personalidade

"Datafolha: menções online a Marçal disparam após Justiça bloquear redes de candidato" (Política, 28/8). Essa nova figura do nosso universo político é realmente um fenômeno surpreendente e significativo. Desde a última pesquisa do Datafolha em que ele cresceu significativamente, quase todos os colunistas desse jornal já abordaram o assunto. Um candidato ousado, antissistema e desprovido de todos os atributos normalmente presentes em candidatos "padrão ", como educação, simpatia, respeito, entre outros. Uma estratégia kamikaze, inovadora e polêmica.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Transição energética

"Transição energética de Lula é balela" (Editoriais, 27/8). Claro que é balela. Governante nenhum, seja da extrema direita à extrema esquerda vai se preocupar com transição energética ou efeitos climáticos. Quem se preocuparia com isso seriam grupos voltados exclusivamente a essa visão ecológica e que não serão eleitos nunca. Iludidos são aqueles que acreditam que Lula, ou qualquer outro, faria diferente.

Jayme Neto (Recife, PE)

Um país (ainda) pobre, que pode utilizar suas reservas de combustíveis fósseis, de forma responsável, para diminuir desigualdades e buscar desenvolvimento está corretíssimo na sua estratégia.

Marco Ferreira (Volta Redonda, RJ)

Para quem tem a pretensão de se apresentar como liderança contra a crise climática, mas na última COP mais se interessou sobre petróleo, em cujo governo bate recorde de fogo na Amazônia, negligencia saneamento básico, não surpreende. Não há muito o que se fazer quando a pessoa tem mente atrasada.

Adriana Ramalho Flores (Campinas, SP)

Gigantes da tecnologia

"Fazenda planeja enviar ainda neste semestre proposta para taxar big techs" (Mercado, 27/8). Concordo em taxar big techs, mas deveria aliviar a carga para outros setores-chave, como medicamentos, alimentos etc... Só aumentar taxação para tampar buraco de aumento de gastos é péssimo para o país.

Guilherme Riccioppo (Ribeirão Preto, SP)

Autorizações

"Moraes censura entrevista da Folha com ex-assessor de Bolsonaro" (Painel, 27/8). É bom relembrar que quando o presidente Lula esteve preso, este veículo de imprensa foi autorizado pelo próprio STF para entrevistar Lula na carceragem da PF em Curitiba. Tenho a impressão de que Moraes está se pautando em razões pessoais ou ideológicas em negar que o réu possa expor publicamente, através da imprensa, sua defesa dos atos aos quais responde.

Marcelo Rebinski (Curitiba, PR)

Moraes, estamos com você! A memória curta e a falta de conhecimentos fazem algumas pessoas esquecerem as histórias passadas...

Beatriz Judith Lima Scoz (São Paulo, SP)



Cautela

"Cuidado com os advogados" (Deirdre Nansen McCloskey, 27/8). Texto bom, concordo com muita coisa, mas uma ressalva: entregar tudo aos economistas também não é bom, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.

Francisco Neto (Uberlândia, MG)

Previdência

"O dilema do cobertor curto: Previdência Social x gastos políticos" (Rômulo Saraiva, 27/8). Não há nenhum dilema, mesmo compreendendo-se a metáfora proposta. Há abuso, desrespeito, estelionato, malversação. O Brasil tem uma estrutura caríssima para entregar pouquíssimo, migalhas. Não há possibilidade de governar quando o Congresso não é sério e o país é seu alimento predileto. A voracidade aumenta e se é servido enfraquecimento educacional, político e cultural dos cidadãos anestesiados pelas bobagens de todos os dias.

Claudio Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Envelhecimento

"É possível enxergar beleza nas nossas rugas e pelancas?" (Mirian Goldenberg, 28/8). O corpo envelhece sem você dar permissão, já a alma envelhece se você der permissão.

Amarildo Caetano (Cotia, SP)

Acho que, na verdade, não nos incomodam tanto as rugas e as pelancas, mas sim estarmos cada vez mais próximos de nossa finitude...

Silvia Regina B. A. Negretti (Taboão da Serra, SP)

Dependência

"Vício em pornografia é mais difícil de tratar do que o vício em drogas, diz psiquiatra" (Equilíbrio, 26/8). Se fosse mais simples se relacionar com as pessoas e desenvolver uma vida social, seria mais fácil se livrar desse karma que incrusta nossas almas. Hoje em dia é dificílimo conhecer alguém e manter um diálogo, parece que ninguém quer conversar e muito menos te conhecer. Vivemos sozinhos buscando alguma forma de vida inteligente na vastidão virtual.

Leonard Nun (Nova Lima, MG)