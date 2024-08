Que características são essenciais em um candidato a prefeito, leitor?

São Paulo

O período de campanha eleitoral para as eleições municipais começou oficialmente na última sexta-feira (16). Entre os destaques deste ciclo, estão novas regras sobre para conteúdos em redes sociais e para o uso de inteligência artificial, além da estreia das federações partidárias.

Neste ano, a data do 1º turno é o primeiro domingo de outubro, no dia seis, enquanto o 2º turno ocorre no último domingo do mesmo mês, no dia 27. À medida que a corrida esquenta, a Folha quer saber sua opinião: que características considera essenciais em um candidato a prefeito? O que não tolera no perfil de um postulante ao cargo? As propostas de quais áreas mais pesam na hora de escolher o seu voto?

Conte para a gente neste formulário. Algumas respostas podem ser publicadas no Painel do Leitor e nas redes sociais do jornal.